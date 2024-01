Zum Jahresbeginn muss Melania Trump einen schweren Verlust verkraften. Ihre Mutter Amalija Knavs ist mit 78 Jahren verstorben.

Melania Trump (53) trauert um ihre Mutter. Amalija Knavs (1945-2024) ist Anfang des Jahres im Alter von 78 Jahren gestorben. Das hat die ehemalige First Lady und Frau von Ex-Präsident Donald Trump (77) auf X bekannt gegeben.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.

Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 10, 2024