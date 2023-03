Nach Demenz-Diagnose Mit 87 Jahren: Israelischer Schauspieler Chaim Topol ist tot!

Chaim Topol starb in seiner Heimat Israel mit 87 Jahren im Kreis seiner Familie. (dr/spot)

09.03.2023

Der israelische Schauspieler Chaim Topol ist tot. Wie lokale Medien berichten, starb er in seiner Heimat im Alter von 87 Jahren. Berühmt wurde er durch seine Darstellung in "Anatevka".

Der israelische Schauspieler und Sänger Chaim Topol ist tot. Wie unter anderem der britische „The Guardian“ berichtet, starb der meist nur Topol genannte Darsteller im Alter von 87 Jahren in seiner Heimat Israel im Kreis seiner Familie.

Auch lokale Medien vermeldeten den Tod des beliebten Künstlers. Sein Sohn hatte demnach erst vor wenigen Wochen bestätigt, dass bei seinem Vater im vergangenen Jahr eine Demenz diagnostiziert wurde.

Fans und Freunde trauern um den Star

Mittlerweile reagierte auch der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog (62) auf die Todesmeldung via Twitter und bezeichnete Topol in einem Nachruf als „begnadeten Schauspieler“. Nach einer steilen Theaterkarriere in Israel wurde er durch die Hauptrolle des Milchmanns Tewje in der Verfilmung des Musicals „Anatevka“ weltberühmt. Für seine Leistung wurde er 1971 mit einer Golden-Globe- und einer Oscar-Nominierung bedacht. Bis 2009 schlüpfte er zigfach in seine Paraderolle und spielte bis ins hohe Alter zahlreiche Tourneen auf der ganzen Welt.

מכנר על הגג ועד לגג העולם, חיים טופול שהלך מאיתנו היה מאמני הבמה הישראליים הבולטים, שחקן מחונן אשר כבש במות רבות בארץ ומעבר לים, מילא בנוכחותו את מסכי הקולנוע ובעיקר נכנס עמוק לליבנו. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 9, 2023

Chaim Topol spielte auch im James-Bond-Klassiker „In tödlicher Mission“

Weitere internationale Rollen hatte Topol unter anderem an der Seite von John Wayne (1907-1979) und Kirk Douglas (1916-2020) in dem US-amerikanischen Kriegsdrama „Der Schatten der Giganten“ aus dem Jahr 1966 oder in der Comic-Verfilmung „Flash Gordon“ 1980 mit Ornella Muti (68) und Timothy Dalton (76). Im Jahr 1981 war er zudem gemeinsam mit Roger Moore (1927-2017) in dem James-Bond-Klassiker „In tödlicher Mission“ zu sehen.