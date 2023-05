"Killers of the Flower Moon"-Premiere Mit Babybauch in Cannes: Claire Holt erwartet Kind Nummer drei

Claire Holt bei ihrem Auftritt in Cannes. (hub/spot)

SpotOn News | 21.05.2023, 10:44 Uhr

Bei der Premiere von "Killers of the Flower Moon" in Cannes ist Schauspielerin Claire Holt mit Babybauch erschienen. Es ist das dritte Kind für den australischen Star.

Claire Holt (34) ist zum dritten Mal schwanger. Die Schauspielerin präsentierte bei den Filmfestspielen von Cannes ihren Babybauch. Der "Vampire Diaries"-Star erschien auf dem roten Teppich der "The Killers of the Flower Moon"-Premiere in einem grauen Neckholder-Kleid von Lanvin mit langer Schleppe.

Video News

In ihren Instagram-Storys zeigte sie sich ebenfalls in dem Kleid, unter dem ihr Babybauch gut sichtbar ist, und schrieb dazu: "Ich bin glücklich, weil wir wachsen." In einem weiteren Post mit Schnappschüssen von sich aus Cannes erklärte die Schauspielerin: "Ich und Nummer drei."

Seit 2018 verheiratet mit Andrew Joblon

Holt ist seit 2018 mit Immobilienmanager Andrew Joblon verheiratet. 2019 kam das erste gemeinsame Kind, ein Sohn, zur Welt. 2020 wurde das Paar Eltern einer Tochter.

Claire Holt spielte zwischen 2011 und 2014 in der Serie "Vampire Diaries" und von 2013 bis 2018 im Spin-off "The Originals". Auch in "Girls Club 2 – Vorsicht bissig!" und in "Pretty Little Liars" war sie unter anderem zu sehen.