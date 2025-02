Verkleidungsaktion sorgt für Lacher Mit Bart und Kniestrümpfen: Miriam Höller kopiert Roland Trettl

Roland Trettl und Miriam Höller haben ihre Beziehung erst vor Kurzem öffentlich gemacht.

SpotOn News | 25.02.2025, 11:23 Uhr

Wenn der eigene Partner ein TV-Star ist, liegt die Verkleidungsidee für eine Kostümparty nahe. Miriam Höller wurde kurzerhand zu Roland Trettl - und bewies mit Weste, Krawatte und aufgemaltem Bart erstaunliches Kopiertalent.

Moderatorin und Model Miriam Höller (37) brauchte dringend ein Kostüm für eine Mottoparty mit dem Thema "Stars aus Film und Fernsehen". Die kreative Lösung fand sie direkt zu Hause – in Form ihres Partners Roland Trettl (53). Die ehemalige Stuntfrau entschied sich kurzerhand, den markanten Look des "First Dates"-Gastgebers zu kopieren, und teilte das Ergebnis auf Instagram mit ihren Followern.

"Ich geh' einfach als du", erzählt Höller in einem Video, wie sie ihrem Partner die ungewöhnliche Idee präsentierte. Für die Umsetzung bediente sie sich großzügig im Kleiderschrank des TV-Kochs und traf seinen charakteristischen Stil punktgenau.

Mit Liebe zum Detail

Höller trug ein auffällig gemustertes Hemd, darüber eine Weste und Krawatte – genau der Look, den Trettl-Fans aus der VOX-Sendung "First Dates" kennen. Dazu kamen die obligatorische kurze Hose und Kniestrümpfe, die zum Markenzeichen des Südtirolers geworden sind.

Die blonde Moderatorin malte sich zudem einen schwarz-grau gesprenkelten Bart ins Gesicht und band ihre langen Haare zurück, um sie vorne in Trettl-Manier nach oben zu stylen. Die Ähnlichkeit war so verblüffend, dass der echte Trettl das Ergebnis ebenfalls stolz auf seinem Instagram-Account präsentierte.

Gemeinsamer Humor

In Trettls Video sind zunächst nur die Beine einer Person zu sehen, die auf den ersten Blick er selbst zu sein scheint. Erst dann wird enthüllt, dass es sich um seine verkleidete Partnerin handelt. Als der TV-Koch neben Höller tritt – gekleidet in ein ähnliches Outfit – wird deutlich, wie präzise seine Freundin seinen Stil getroffen hat.

Frisch bestätigte Liebe

Erst Ende Januar 2025 haben Roland Trettl und Miriam Höller ihre Beziehung öffentlich gemacht. Zuvor hatte es monatelang Gerüchte um den TV-Koch und die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin gegeben.

Roland Trettl hatte sich 2023 von seiner langjährigen Frau Daniela getrennt. Das Paar war zwölf Jahre verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn. Miriam Höller war ab 2010 mit dem Kunstflugpiloten Hannes Arch liiert. Er starb 2016 bei einem Absturz mit einem Helikopter. Er wurde 48 Jahre alt. Im selben Jahr verletzte sich die damalige Stuntfrau bei einem Arbeitsunfall schwer.