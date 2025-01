Runde Geburtstage werden gefeiert Mit besonderen Jubiläen: Das hat das Festival-Jahr 2025 zu bieten

Rock am Ring wird 2025 sein 40. Jubiläum zelebrieren. (jom/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 13:30 Uhr

Ein Blick auf das Festival-Jahr lohnt sich: Auch 2025 laden wieder einige mehrtägige Open Airs Musikliebhaber zum Tanzen und Feiern ein. Dabei zelebrieren mehrere Festival-Größen besondere Jubiläen.

Die Festival-Planung kann nicht früh genug im Jahr beginnen. Die Musikliebhaber können sich auch 2025 wieder auf einige Open Airs in Deutschland freuen. Das sind zehn Highlights aus verschiedensten Genres, die die Festivalbesucher 2025 erwartet.

Maifeld Derby

Das 14. Maifeld Derby wird 2025 die letzte Ausgabe des Festivals in Mannheim sein. "Es war eine aufregende und inspirierende, aber auch eine sehr aufopferungsvolle Zeit", heißt es auf der Website. Besonders in den letzten Jahren sei vor allem das finanzielle Hindernis immer größer und unüberwindbarer geworden. "Leider kann die Politik hier derzeit keine Entlastung in Aussicht stellen, die uns über 2025 bringen könnte."

Zur letzten Ausgabe, die vom 30. Mai bis 1. Juni stattfinden wird, werden Acts wie Bilderbuch, Die Höchste Eisenbahn, Franz Ferdinand, The Notwist oder Nand erwartet.

Rock am Ring und Rock im Park

Am Pfingstwochenende 2025 werden bekannte Zwillingsfestivals rundes Jubiläum feiern: Rock am Ring besteht seit 40 Jahren, Rock im Park darf sich über sein 30. Jahr freuen. Für die beiden Jubiläumsausgaben, die parallel von 6. bis 8. Juni 2025 wie gewohnt am Nürburgring in der Eifel und am Zeppelinfeld in Nürnberg stattfinden, sind bereits viele Acts bestätigt.

Dazu gehören die US-amerikanische Nu-Metal-Band Korn, die US-Alternative-Rock-Band Weezer, die britische Metal-Band Bullet For My Valentine und der deutsche Rapper Kontra K. Ebenfalls mit dabei: Slipknot, Bring Me The Horizon, The Prodigy oder Rise Against.

Southside und Hurricane

Die Schwester-Festivals Hurricane und Southside bieten alljährlich Künstlerinnen und Künstler für jeden Musikgeschmack: Ob Indie, Rock, Pop, Electronic oder Hip-Hop, hier kommt jeder auf seine Kosten. Die Ausgaben in Scheeßel und Neuhausen ob Eck finden dieses Mal vom 20. bis 22. Juni 2025 statt.

Im Line-up bestätigt sind etwa: Green Day, SDP, Nina Chuba, Parcels, Berq, AnnenMayKantereit, Alligatoah, Royal Republic, Apache 207, Zartmann oder Electric Callboy.

Splash!

Vom 3. bis 5. Juli 2025 wird das Splash! wieder seine Tore öffnen. Seit 2009 ist das 1998 erstmals veranstaltete Hip-Hop-Festival in Ferropolis beheimatet. Das Gelände liegt zwischen Berlin und Leipzig, etwa 20 Kilometer von Dessau in Sachsen-Anhalt.

Die Fans können sich dieses Mal auf Auftritte von Badmómzjay, Apsilon, Jassin, K.I.Z, Ski Aggu oder Makko freuen.

Lollapalooza

Und noch ein Jubiläum im Festival-Jahr: Das Lollapalooza Berlin wird zehn Jahre alt. Im Jahr 2015 bekam das gleichnamige US-Festival einen europäischen Ableger in der Hauptstadt. Seit 2018 hat das Festival seinen Platz auf dem Olympiagelände.

Die Veranstalter kündigten zum Jubiläum am 12. und 13. Juli an: "Zehn Jahre voller Musik, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft verdienen eine Feier der Superlative. Seid im Sommer 2025 dabei, wenn das Festival das bisher epischste Kapitel seiner Geschichte aufschlägt." So sollen ein "spektakuläres Line-up, atemberaubende Kunst und Überraschungen ohne Ende" auf die Festivalbesucher warten.

Deichbrand

An der Nordseeküste in der Nähe von Cuxhaven findet traditionell Ende Juli das Deichbrand Festival statt, das jedes Jahr etwa 55.000 Fans anzieht. 2025 wird es von 17. bis 20. Juli über die Bühne gehen und dabei sein 20-jähriges Jubiläum feiern.

Im Line-up sind unter anderem: K.I.Z, Macklemore, Deichkind, Ski Aggu, Montez, Jeremias, Faber, Leoniden und Juli.

Parookaville

Ein weiteres Festival feiert Jubiläum: Das seit 2015 existierende Electronic-Festival Parookaville wird zehn Jahre alt. Vom 18. bis 20. Juli 2025 darf wieder am Airport Weeze (NRW) gefeiert und getanzt werden. Für die Jubiläumsausgabe sind bereits einige Acts bekannt.

So werden der US-Electro-House-DJ Steve Aoki, die australische Größe Timmy Trumpet, der deutsche DJ und Multiinstrumentalist Bunt. oder die niederländischen Stars Afrojack und Hardwell den Besuchern einheizen.

Wacken

Das legendäre Heavy-Metal-Festival Wacken findet 2025 zum 34. Mal im kleinen Ort Wacken in Schleswig-Holstein statt. Das Event, das vom 30. Juli bis 2. August geht, ist bereits ausverkauft. Fans, die noch interessiert sind, haben die Möglichkeit, sich auf der Festival-Internetseite in einer offiziellen Warteliste zu registrieren.

Dabei wartet eine besondere Premiere auf die Besucher: 2025 wird die US-amerikanische Hard-Rock-Band Guns N' Roses dabei sein. Die seit 2016 wiedervereinigte Band hat zuvor noch nie bei dem bekannten Metal-Festival in Schleswig-Holstein gespielt. Ebenfalls bestätigt sind unter anderem Gojira, Papa Roach, Machine Head und Saltatio Mortis.

San Hejmo

2025 steht die vierte Ausgabe des San Hejmo Festivals an. Auch dieses Musikevent, das für den 15. und 16. August 2025 angekündigt ist, findet am Airport Weeze statt. Das abwechslungsreiche und grenreübergreifende Line-up hat bereits einige bekannte Namen zu bieten.

Mit dabei sein: Bausa, Clueso, Alli Neumann, Esther Graf, Nina Chuba, K.I.Z oder 01099.

Highfield

Das Highfield Festival findet seit 1998 jährlich statt, 2010 hat es sein Zuhause am Störmthaler See bei Leipzig gefunden. Die Ausgabe für 2025 ist vom 15. bis 17. August geplant. Das Line-up kann sich bereits sehen lassen.

Mit von der Partie sind: Nina Chuba, The Kooks, Von Wegen Lisbeth, Bilderbuch, Paula Hartmann, Madsen, Grossstadtgeflüster, Leoniden, K.I.Z, Deichkind, Kontra K und Clueso.

Diese Festivals finden 2025 nicht statt

Auf ein paar Festivals müssen Musikfans 2025 aber auch verzichten. Das Puls Open Air legt beispielsweise eine Pause ein. Wie die Veranstalter unter anderem mit einem Post auf Instagram verkündeten, findet 2025 das musikalische Event auf Schloss Kaltenberg nahe dem bayerischen Geltendorf nicht statt. Grund für die Auszeit seien Änderungen, die die Zuständigen für die zukünftigen Festivals planen wollen.

Das Metal-Event Full Force Festival, das normalerweise auf dem Ferropolis-Gelände in Gräfenhainichen stattfindet, pausiert ebenfalls. "In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir unter größten Anstrengungen alles versucht, dass das Festival wie gewohnt stattfinden kann, doch der 'most metal place on earth' muss im kommenden Jahr leider still bleiben", hieß es in einem Statement. "Wir möchten die aktuelle Pause dafür nutzen, um im Jahr 2026 mit voller Kraft zurückzukehren!"

Das Elbjazz Festival im Hamburger Hafen tut es den beiden gleich. Die Entscheidung für eine Pause "haben wir schweren Herzens getroffen, um in Ruhe und ohne Termindruck an der strategischen Neuausrichtung der Veranstaltung arbeiten zu können", wurde von den Veranstaltern erklärt. "Neben der musikalischen Neuausrichtung spielen auch die steigenden Produktionskosten und die Weiterentwicklung der nachhaltigen Festivalstruktur eine große Rolle bei dieser Entscheidung." Die Ausgabe für 2026 wolle man "zu einem noch beeindruckenderen und vielseitigeren Erlebnis machen".