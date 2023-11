Auf dem roten Teppich in London Mit Cape und Cut-out: Naomi Watts zieht die Blicke auf sich

Naomi Watts versprüht pure Eleganz. (nah/spot)

SpotOn News | 08.11.2023, 16:04 Uhr

Naomi Watts begeistert bei den "Harper's Bazaar Women of the Year Awards" in London. In einem atemberaubenden schwarzen Kleid glänzt sie auf der starbesetzten Gala.

Starauflauf bei den "Harper's Bazaar Women of the Year Awards" in London: Doch eine stach besonders hervor. Naomi Watts (55) begeisterte in einem eleganten schwarzen Kleid der Luxus-Designerin Tory Burch. Die bodenlange Robe mit Cape-ähnlichen Ärmeln und raffiniertem Cut-out am Dekolleté war ein echter Hingucker. Goldene Accessoires und ein knallroter Lippenstift komplettierten den eleganten Auftritt der australischen Schauspielerin.

Preisverleihung an Frauen in den Medien

Die Gala der "Harper's Bazaar Women of the Year Awards" ist eine jährliche Veranstaltung zur Auszeichnung von Frauen aus den Bereichen Film, Fernsehen, Kunst, Kultur und Literatur. Preisträgerinnen waren in diesem Jahr unter anderem Jenna Ortega (21) und Emilia Clarke (27).

Watts kam ohne ihre bessere Hälfte zur Veranstaltung: Die Schauspielerin ist seit diesem Jahr mit ihrem Schauspielkollegen Billy Crudup (55) verheiratet. Watts und Crudup lernten sich Medienberichten zufolge bei den Dreharbeiten zu ihrer 2017 erschienenen Netflix-Serie "Gypsy", in der die beiden ein Ehepaar spielen, besser kennen. Im Februar 2022 betraten die Schauspieler erstmals als Pärchen den roten Teppich.