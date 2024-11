Spaziergang mit Ehemann Tom Ackerley Mit dem Kinderwagen durch L.A.: Margot Robbie im Mama-Glück

Margot Robbie und Ehemann Tom Ackerley sind im Oktober zum ersten Mal Eltern geworden. (obr/spot)

SpotOn News | 07.11.2024, 10:29 Uhr

Familienausflug! Margot Robbie und Tom Ackerley genießen einen gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Neugeborenen. Im entspannten Look schieben sie abwechselnd den Kinderwagen durch das sonnige Los Angeles.

"Barbie"-Star Margot Robbie (34) und ihr Ehemann Tom Ackerley (34) genießen ihr junges Elternglück. Bilder zeigen das Paar bei einem gemeinsamen Spaziergang mit ihrem neugeborenen Baby in Los Angeles. Im Lässig-Look schieben sie abwechselnd den Kinderwagen durch das sonnige L.A.

Neu-Papa Ackerley trug ein komplett schwarzes Outfit und kombinierte zu einer Jeans, T-Shirt und Sneakers. Auch Robbie setzte auf Schwarz und zeigte sich in einer XXL-Schlupfhose und einem bauchfreien Top. Darüber trug die 34-Jährige ein schlichtes weißes Hemd, das sie bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt hatte.

Ihr erstes gemeinsames Kind kam im Oktober zur Welt

Ein offizielles Statement zur Geburt seines ersten Kindes hat das Paar bisher noch nicht abgegeben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Schauspielerin am 17. Oktober einen Jungen zur Welt gebracht haben. Wie die "Mail on Sunday" berichtete, hätten die Wehen kurz vor dem errechneten Geburtstermin eingesetzt. Auch dem US-Magazin "People" bestätigten Insider die freudige Nachricht. Der Name des Jungen ist noch nicht bekannt.

Margot Robbies Schwangerschaft wurde im Juli öffentlich gemacht. Wenig später zeigte sich der "Suicide Squad"-Star erstmals öffentlich mit Babybauch bei einem Besuch des Tennis-Turniers in Wimbledon. Ende August genoss das Paar einen romantischen "Babymoon" auf Sardinien in Italien. Der letzte Auftritt der werdenden Mutter auf dem roten Teppich fand am 9. September statt, als sie die Vorführung der von ihr und ihrem Mann produzierten Komödie "My Old Ass" besuchte.

Die beiden lernten sich 2013 bei der Arbeit an dem Film "Suite Française" kennen, wo er Regieassistent war und sie vor der Kamera stand. Ihre Beziehung vertiefte sich, als sie gemeinsam mit Freunden in eine Wohngemeinschaft mit vier Schlafzimmern im Londoner Stadtteil Clapham zogen. Diese Zeit beschrieb die Schauspielerin einmal als die "besten Tage meines Lebens". Im Jahr 2016 schloss das Paar den Bund fürs Leben.