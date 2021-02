Mit diesem Babynamen schießt Elsa Hosk den Vogel ab

21.02.2021 21:00 Uhr

Wir haben in den letzten Jahren schon viele außergewöhnliche Kinder-Namengehört. Aber Supermodel Elsa Hosk übertrumpft wirkliches alles.

Am 11. Februar brachte das schwedische Supermodel ihr erstes Kind auf die Welt. Erschöpft, aber überglücklich, teilte sie wenige Tage später ein Bild von ihrer kleinen Familie.

Dabei verriet Elsa Hosk (32) auch den Namen des Sprösslings – und wow, den hat man garantiert noch nicht gehört.

Tuulikki Joan Daly

Das kleine Mädchen heißt nämlich Tuulikki. Klingt nach Südsee oder anderen fernen Welten – oder? Damit liegt man aber komplett falsch. Der Name stammt aus dem Finnischen, also aus dem Kulturkreis ihrer Mutter. Tuulikki trägt die wunderbare Bedeutung „kleiner Wind“.

In ihrem Instagram-Posting zur Geburt erklärte die „Victoria’s Secret“-Schönheit, den Namen ihrer Tochter weiter: „Benannt nach zwei starken Frauen, meiner Mutter und meiner Schwiegermutter“.

Tagelange Hausgeburt

Der kleine Wind ließ sich bei der Geburt allerdings mehr als genug Zeit. Ganze zwei Tage dauerten die Wehen von Elsa Hosk an. Völlig ungeschönt berichtete das Supermodel über eine Reihe von Posts hinweg über das heftige Erlebnis der Geburt.

Sie schrieb unter anderem: „Eine Geburt ist wirklich eine Konfrontation mit sich selbst, mit den eigenen Ängsten und Zweifeln und ein Durchkommen auf der anderen Seite. Es war der schlimmste Schmerz, die größte Angst und die dichteste Dunkelheit, die ich in diesen Momenten erlebt habe.“

Wunder der Geburt

Nach Stunden voller Schmerzen kam das Kind gesund auf die Welt. Elsa Hosk fuhr in ihrem Geburtsbericht fort:

„Seitdem sind ein paar Tage vergangen und manchmal schaue ich sie an und weine, wenn ich daran denke, was wir zusammen durchgemacht haben. Ich fühle eine solche Dankbarkeit für die Frauen um mich herum, ich betrachte die Mütter um mich herum mit so tiefem Respekt und Bewunderung und ich fühle eine solche Dankbarkeit für den wunderbaren Beruf der Hebammen und Doulas. Ich erkenne, dass die Geburt leicht oder schwer, schön oder dunkel sein kann, aber die Geschichte jeder Frau ist heilig und wichtig.“

11 schräge Promi-Kindernamen

Nicht nur Elsa Hosk überrascht mit einem außergewöhnlichen Namen. Auch diese Promi-Kids heißen wie kaum jemand anderes.

Igga Azalea und Playboi Carti: Onyx

Cardi B und Offset: Kulture

Kim Kardashian und Kanye West: North, Saint, Chicago und Psalm

Gwyneth Paltrow und Chris Martin: Apple

Grimes und Elon Musk: X-AE- A-12

X-AE- A-12 Christina Aguilera: Summer Rain

Nicole Kidman und Keith Urban: Sunday Rose und Faith