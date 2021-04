Mit diesem Star feiert Anthony Hopkins seinen Oscar-Gewinn

Anthony Hopkins, hier im Jahr 2019, hat seinen Oscar nicht persönlich in Empfang genommen (wue/spot)

28.04.2021 19:24 Uhr

Mit seiner Auszeichnung als bester männlicher Hauptdarsteller hat Anthony Hopkins Oscar-Geschichte geschrieben. Er feiert den Triumph auf besondere Weise.

Das Hollywood-Urgestein Anthony Hopkins (83) hat kürzlich bei den Oscars Geschichte geschrieben. Der Brite wurde für seine Leistung in „The Father“ als bester männlicher Hauptdarsteller ausgezeichnet – und wurde damit zum ältesten Schauspieler, der den Award in dieser Kategorie bisher ergattern konnte. In einem kurzen Videoclip auf Instagram feiert Hopkins seinen Erfolg auf außergewöhnliche Weise – und zeigt dabei, wie aktiv er auch im Alter noch ist.

Kollegin feiert mit „dem König“

Den Clip teilte allerdings nicht Hopkins selbst, sondern seine Kollegin Salma Hayek (54). Diese feiere zusammen „mit dem König“, schreibt sie zu dem kurzen Video, in dem die beiden gemeinsam ein kleines Tänzchen aufführen. Verschmitzt zwinkert Hopkins dabei in die Kamera.

Vielleicht sollte das Ganze auch eine kleine Anspielung darauf sein, dass der Schauspieler bei den Oscars keine Dankesrede gehalten hatte. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte er nicht in die USA reisen und verschlief die Zeremonie. „Tony war in Wales, wo er aufgewachsen ist, und er schlief um 04:00 Uhr morgens, als ich ihn weckte, um ihm die Neuigkeiten zu erzählen“, erklärte Hopkins‘ Agent Jeremy Barber dem US-Magazin „People“. Der Schauspieler selbst bedankte sich später bei Instagram.