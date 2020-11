21.11.2020 12:15 Uhr

Mit diesen Tricks passt jeder Schuh

Wer sich beim Schuhkauf vertan und sich in der Größe geirrt hat, kann zuhause nachbessern. Diese Tipps helfen bei zu großen Tretern.

Jeder Deutsche soll durchschnittlich 13 Paar Schuhe besitzen, meist Business-Schuhe und Sneakers. Die Restlichen werden gelegentlich oder nicht getragen. 82 Prozent aller Schuhexemplare werden allerdings angeblich in der falschen Größe gekauft. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass ein Teil davon im Regal verstaubt. Hier gibt es sechs Life-Hacks für zu groß geshopptes Schuhwerk.

Haarspray

Fast jeder hat das Problem erlebt: Die Traumschuhe sind in der korrekten Größe vergriffen und als Notlösung werden sie eine Nummer größer gekauft. Doch beim ersten Tragen stellt sich heraus, dass die Füße hin- und her rutschen. Was tun auf die Schnelle? Keine Panik, mit diesem einfachen Haarspay-Trick werden Traumschuhe passend gemacht: Ein wenig Haarspray an die Innenseiten sprühen und sofort hineinschlüpfen. Die Klebeschicht fixiert und gibt den nötigen Halt.

Watte

Dies ist eine schnelle Lösung, wenn die Füße ständig herausrutschen. Hier einfach Wattebäusche möglichst passgenau in die Schuhspitzen platzieren und anschließend kurz testen, ob die Wattemenge ausreicht. Dank der spezifischen Vorzüge der Watte, wie zum Beispiel Verträglichkeit und Weichheit, passt sich das Material der Zehenform optimal an und sogar Druckstellen lassen sich vermeiden. Auch gut zu wissen: In der Regel sind die Füße am Morgen größer als am Abend. Deshalb den Schuhkauf auf den Nachmittag oder den Abend legen, um Fehlkäufe zu vermeiden!

Selbstgemachte Fersenpolster

Die Geschäfte sind geschlossen und es besteht keine Chance auf die Schnelle, professionelle Fersenpolster zu besorgen? Kein Problem, sofern Make-up-Schwämmchen und doppelseitiges Klebeband im Haushalt vorhanden sind: Das Schwämmchen direkt in den Schuh-Fersenbereich legen und mit dem Klebeband fixieren. Besonders weibliche VIPs nutzen diese Möglichkeit ganz bewusst, um sogenannte „Sitzschuhe“ in bequeme Tanzschuhe zu verwandeln. Alternativ sind im Fachhandel Fersenpolster und Gel-Fersenhalter erhältlich!

Einlegesohlen

Ist die Schuhgröße eine Nummer zu groß ausgefallen, helfen Einlegesohlen. Sie eignen sich für (fast) alle Schuhmodelle, werden in jeder Schuhgröße angeboten und sind aus unterschiedlichsten Materialien gefertigt. Für den perfekten Halt am besten im Fachhandel das passende Produkt zum Schuhmodel kaufen und niemand wird die Täuschung bemerken.

Schuhe einlaufen lassen

Die Methode eignet sich nur für Lederschuhe. Hierbei das Schuhwerk gleichmäßig mit Wasser einsprühen. Anschließend mit einem Föhn und bei niedrigster Stufe die Schuhbekleidung vorsichtig trocknen. Dadurch zieht sich das Material zusammen und automatisch verkleinert sich die Größe der Schuhe. Übrigens bieten Schuster diesen Service vielerorts als professionelle Dienstleistung an!

Socken

Bei zu großen Winterschuhen helfen auf jedem Fall dicke Wollsocken. Die kuschligen Schuhfüller punkten zusätzlich mit wunderbaren Nebeneffekten, wie beispielsweise warme Füße und verbesserter Halt.

(spot)