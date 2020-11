06.11.2020 21:36 Uhr

Mit dieser Aktion verschnitzelt es sich Henrik bei halb Deutschland!

Erst kürzlich machte das "Love Island" - Couple Henrik Stoltenberg und Sandra Janina bekannt, dass sie sich nicht weiter kennenlernen möchten. Eigentlich wollten beide nach ihren öffentlichen Statement in Frieden auseinander gehen, doch das sieht jetzt ganz anders aus! Henrik hat es sich mit seiner neusten Aktion bei ganz Deutschland verschnitzelt.

Oh man, was hat Henrik (23) jetzt schon wieder verbockt? Vor ein paar Tagen postet seine Ex-Couple Sandra (20) ein Video, in dem sie sich unter Tränen von ihm distanziert und ihm schwere Vorwürfe macht. Einen Tag später veröffentlich Henrik sein Gegen-Statement, er weist alle Vorwürfe von sich ab und klingt sogar ziemlich versöhnlich. Bis jetzt! Ein neues Video von Henrik mit vielen nackten Frauen taucht gestern in den sozialen Medien auf und geht sofort viral…

Was ist passiert?

Nachdem Henrik Sandra in seinem Statement-Video als „tolle Frau“ betitelt, beweist das neuste Video, dass der 23-Jährige damit wohl eher gelogen haben könnte. Zu sehen ist Henrik oberkörperfrei als Pascha mit vier weiteren Frauen im Arm. Alle fünf parodieren Sandras emotionales Abrechnungsvideo über Henrik nach. In viel zu hohen Stimmen äffen sie die Worte der 21-Jährigen nach: „Ganz ehrlich nicht mal der größte Fuckboy dieser Welt hat mich so schlecht behandelt wie Henrik“.

Der 23-jährige Sunnyboy fühlt sich offenbar pudelwohl mit seinen Ladys.

Wer war involviert?

Die vier Frauen sind Ex-Teilnehmerinnen aus Dating-Formaten wie „Ex on the Beach“ und „Temptation Island – VIP“, ganz nah bei Henrik steht seine angeblich neue Freundin Paulina (Köln 50667). Alle fünf scheinen eine Menge zu Spaß zu haben und machen sich offensichtlich über Sandra lustig. Women support women sieht eigentlich anders aus… Mit dem großen Shitstorm der ihnen nach der Veröffentlichung dieses Videos entgegenschwappte, hätte wohl niemand gerechnet.

Die Love-Islander stehen hinter Sandra

Nach diesem Fremdscham-Video äußern sich fast alle ehemaligen „Love Island“ – Kandidaten aus der diesjährigen Staffel selbst auf ihrem Instagram-Profil. Selbst Henriks guter Freund Josua verteidigt Sandra öffentlich und distanziert sich ganz klar von Henriks Parodie-Video. Freundschaft hin oder her, sowas geht für Josua gar nicht. Aurelia über die Sandra in der Vergangenheit nicht allzu nett in ihren Instagram-Storys gesprochen hat, stellt sich trotzdem hinter die 20-Jährige. Eine starke Aktion von der „Love Island“ – Crew.

Galerie

Pietro äußert sich

Die ehemaligen „Love Island“ – Teilnehmer sind nicht die einzigen, die von Henriks Aktion Wind bekommen haben. Selbst DSDS-Gewinner Pietro äußert seine Meinung öffentlich und ist ganz klar auf der Seite von Sandra. Immer mehr Personen des öffentlichen Lebens wollen Sandra unterstützen, in dem sie Henriks Aktion boykottieren. Einer der Frauen aus dem besagten Video ist Schauspielerin bei der Daily-Soap „Köln 50667“. Ihre Soap-Kollegen wie Pia Tillmann, Danny Liedtke und Diana Schneider nehmen klar und deutlich Abstand von Paulinas Verhalten. Ob sie Bescheid wissen über Paulinas angebliche Beziehung zu Henrik?

Das ist seine Neue

Vor ein paar Tagen hieß es im Netz, dass jemand Henrik und die „Köln 50667“ Darstellerin Paulina Händchen haltend in Köln gesehen hätte. Beide haben sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert. In Paulinas Instagram-Story, in der sie sich für ihre Aktion entschuldigt, trägt sie aber offensichtlich Henriks Pullover, das fällt Ex-„Love Island“ – Teilnehmerin Chiara auf. Absicht oder aus Versehen? Wenn an den Gerüchten was dran ist, ging das aber ganz schön schnell. Denn keine Woche vorher wollte der 23-Jährige angeblich noch was von Sandra.

Henrik verliert 5.000 Follower

Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Auf Henrik jetzige Situation vielleicht sogar sehr zutreffend. Knapp 5.000 Follower hat Henrik schon verloren und die Tendenz steigt. Ein klares Zeichen, dass seine Fans Henrik bei dieser Aktion nicht unterstützen. Ob Henrik dafür Glück in der Liebe hat, erfahren wir wohl erst im „RTL“ – Interview, welches Sandra groß angekündigt hat. Dann soll es endlich Klarheit über Henriks vermeintliche neue Freundin geben. Hoffentlich sieht Henrik ein, dass die Aktion mehr als peinlich und kindisch war!