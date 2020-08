20.08.2020 09:30 Uhr

„Mit Händchenhalten beschäftigt“: Barbara Meier gibt Baby-Update

Barbara Meier genießt ihre neue Rolle als Mutter. Deshalb hatte sich das Model auch "eine kleine Instagram-Pause" genommen. In einem neuen Post schwärmt sie von ihrer kleinen Tochter.

Mitte Juli gab Barbara Meier (34) die Geburt ihrer Tochter Marie-Therese auf Instagram bekannt. Seitdem war es auf dem Instagram-Account des Models eher ruhig geworden. In einem neuen Post entschuldigt sich Meier für ihre „kleine Instagram-Pause“ und verrät, wie sie die Zeit genutzt hat: „Ich wollte mich immer melden, aber war dann doch mit Händchenhalten beschäftigt. Und die Zeit vergeht wie im Flug!“ Auf dem Bild des Postings ist Meier bei genau dieser Beschäftigung zu sehen: Ihre Hand hält das zarte Händchen ihrer Tochter.

Es sei so schön, „die Kleine jeden Tag ein wenig besser kennenzulernen und mitzuerleben, wie sie von Tag zu Tag mehr lernt und die Welt Schritt für Schritt für sich entdeckt“, erklärt Meier am Ende des Posts, wo sie zudem die Hashtags #eternallove („ewige Liebe“), #mumlife („aus dem Leben einer Mutter“) und #biglove („große Liebe“) hinzufügt.

Der Vater von Barbara Meiers Tochter ist Klemens Hallmann (44). Das Model machte die Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer im Frühjahr 2016 öffentlich. Im Mai 2018 machte ihr Hallmann in Cannes einen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand am 1. Juni 2019 in Venedig statt.

Quelle: instagram.com

(jom/spot)