30.01.2021 15:52 Uhr

Mit Hunden und Kaulitz-Brüdern: Heidi Klum genießt den Berliner Schnee

Heidi Klum genießt das Winterwetter in Berlin. Bei einem abendlichen Spaziergang mit Tom und Bill Kaulitz kann sie ihre Begeisterung kaum zügeln.

Heidi Klum (47) kann vom Winterwetter in Deutschland offenbar kaum genug kriegen. Auf Instagram postete die 47-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie im verschneiten Berlin zu sehen ist. Während sich Ehemann Tom Kaulitz (31) als Fotograf versucht und das Selfie macht, sind Zwillingsbruder Bill (31) und Klum im Hintergrund mit drei Hunden zu sehen.

Heidi Klum findet den Schnee „so schön“

„Danke für den…“, schreibt Klum im Kommentar, gefolgt von einigen Schneeflocken-Emojis. Neben dem Schnappschuss des Klum-Kaulitz-Gespanns veröffentlichte das Model auch einen kurzen Clip. Darin ist Hund Anton zu sehen, wie er an der Leine vor der 47-Jährigen herläuft. Im Hintergrund sind ihre zwei männlichen Begleiter zu hören. „Es ist so schön“, schwärmt Klum und hält die Kamera auf die wirbelnden Schneeflocken gerichtet.

Heidi Klum befindet sich momentan in Berlin. Dort steht sie unter anderem für die 16. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ vor der Kamera. Die neue Staffel startet am 4. Februar 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

(amw/spot)