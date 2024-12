Als Freundin des Serienschöpfers Mit ihrem Cowboy-Freund: Bella Hadid überrascht in „Yellowstone“

Bella Hadid schaute bei "Yellowstone" vorbei. (smi/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 10:27 Uhr

In der vorletzten Folge von "Yellowstone" überraschte ein Cameo-Auftritt von Bella Hadid die Fans. Ganz unpassend ist das Gastspiel des Models in der Western-Serie aber nicht.

Kevin Costner (69) ist nach einem öffentlich ausgetragenen Konflikt in der zweiten Hälfte von Staffel fünf nicht mehr dabei. Dafür überraschte "Yellowstone" jetzt mit dem Gastauftritt eines Supermodels. Bella Hadid (28) schaute in der vorletzten Folge der Hitserie vorbei. In Episode 13 der finalen Staffel spielte sie die Freundin von Travis Wheatley, den Serienschöpfer Taylor Sheridan (54) verkörperte.

Video News

In einer Szene reist Beth Dutton (Kelly Reilly, 47) zu der Ranch von Travis Wheatley. Der soll ihr helfen, ihre Pferde zu verkaufen. Die Tür öffnet ihr Bella Hadid. Ihre Figur namens Sadie hält Beth zunächst für eine Masseurin. Als Beth dann das Haus betritt, sieht sie, dass Travis gerade mit seiner Freundin und anderen Gästen eine Partie Strip-Poker spielt.

Am Tisch sitzt dabei auch ein Mann mit Cowboyhut. Fans von Bella Hadid könnten ihn sofort erkannt haben. Es handelt sich nämlich um Adan Banuelos (35). Der ist im wirklichen Leben nicht nur ein echter Cowboy und professioneller Western-Reiter, sondern auch Bella Hadids Freund. Zum Valentinstag 2024 machte das US-Model ihre Liebe zu ihm via Instagram bekannt.

"Nicht auf meiner Bingokarte für 2024" – Fans überrascht

Die Zuschauer zeigten sich in den sozialen Medien überrascht über den Cameo des Models. "Habe ich gerade Bella Hadid in Yellowstone gesehen"?, fragte jemand auf X. "Bella Hadid in Yellowstone war definitiv nicht auf meiner Bingokarte für 2024", schrieb eine andere Nutzerin.

Ganz unpassend ist Hadids Auftritt in der Neo-Westernserie aber nicht. Schließlich ist sie seit ihrer Kindheit eine begeisterte Reiterin und strebte eine Karriere als Profisportlerin an. Sie peilte eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro an. Diesen Traum musste sie wegen ihrer chronischen Borreliose-Erkrankung aber aufgeben. Mittlerweile tritt Bella Hadid aber wieder bei Turnieren an.