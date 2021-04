Mit Karina Mroß geht für Thomas Gottschalk ein Traum in Erfüllung

Wenn Entertainer Thomas Gottschalk (70) über seine Partnerin Karina Mroß (59) spricht, kommt er aus dem Schwärmen nicht heraus. "Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahe kommt", sagt er nun im Interview mit "Bunte Quarterly". Mit dem Idol meint er Grace Kelly (1929-1982), die er mit 18 Jahren "toll" fand. "Mein Frauenbild war etwas madonnenhaft", gibt er zu. Auch Karina Mroß gesteht verliebt, dass sie in der Beziehung mit Gottschalk immer noch "Schmetterlinge im Bauch" habe. Dass sie ihn nicht schon in jungen Jahren kennengelernt habe, bedauere sie nicht. "Keiner weiß, ob wir dann noch zusammen wären", sagt sie. "Aber statt einer Vergangenheit nachzuträumen, die es nicht gegeben hat, freuen wir uns auf eine Zukunft, die es geben wird." Thomas Gottschalk und Karina Mroß zeigten sich erstmals 2019 gemeinsam in der Öffentlichkeit. Im selben Jahr hatte Gottschalk die Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Thea (75) bekannt gegeben.

28.04.2021 09:12 Uhr

Für TV-Entertainer Thomas Gottschalk geht ein Traum in Erfüllung: "An der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahe kommt", verrät er in einem Interview.

Wenn Entertainer Thomas Gottschalk (70) über seine Partnerin Karina Mroß (59) spricht, kommt er aus dem Schwärmen nicht heraus. „Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahe kommt“, sagt er nun im Interview mit „Bunte Quarterly“. Mit dem Idol meint er Grace Kelly (1929-1982), die er mit 18 Jahren „toll“ fand. „Mein Frauenbild war etwas madonnenhaft“, gibt er zu.

Auch Karina Mroß gesteht verliebt, dass sie in der Beziehung mit Gottschalk immer noch „Schmetterlinge im Bauch“ habe. Dass sie ihn nicht schon in jungen Jahren kennengelernt habe, bedauere sie nicht. „Keiner weiß, ob wir dann noch zusammen wären“, sagt sie. „Aber statt einer Vergangenheit nachzuträumen, die es nicht gegeben hat, freuen wir uns auf eine Zukunft, die es geben wird.“

Thomas Gottschalk und Karina Mroß zeigten sich erstmals 2019 gemeinsam in der Öffentlichkeit. Im selben Jahr hatte Gottschalk die Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Thea (75) bekannt gegeben.