Feierten diese Woche ihren Ehrentag Mit Kinderfotos: Britney Spears gratuliert ihren Söhnen zum Geburtstag

Britney Spears hat ihren Söhnen öffentlich Geburtstagsgrüße zugesendet. (paf/spot)

SpotOn News | 15.09.2024, 10:55 Uhr

Britney Spears hat ihren Söhnen Jayden James und Sean Preston mit einer Bilderreihe zum Geburtstag gratuliert. Die Brüder wurden diese Woche 18 und 19 Jahre alt. Zwischen Spears und ihren Kindern besteht angeblich kein enger Kontakt mehr.

Britney Spears (42) hat ihren zwei Söhnen zum Geburtstag einen süßen Instagram-Beitrag gewidmet. Die Sängerin teilte Schnappschüsse von sich mit den beiden Geschwistern, die sich damals noch im Kleinkindalter befanden. Während ihr jüngerer Nachwuchs Jayden James am Donnerstag (12. September) 18 Jahre alt wurde, feierte Sean Preston am Samstag (14. September) seinen 19. Geburtstag.

"Ich hoffe, ihr bekommt all eure Wünsche und noch mehr"

"Diesen Monat ist der Geburtstag meiner Jungs!!!", freute sich Spears in der Nachricht zu ihrem Beitrag. "Alles Gute zum Geburtstag Babys und ich hoffe, ihr bekommt all eure Wünsche und noch mehr!!!", schrieb sie in ihrer Grußbotschaft. In Bezug auf das erste Bild der Fotoreihe, in dem die Familie offensichtlich in den Himmel starrt, ergänzte sie: "Hat jemand eine Ahnung, warum wir alle nach oben schauen?".

Darauf ist Spears mit dunkelbraunen Haaren zu sehen, die einen ihrer Söhne auf dem Arm hält. Auch in dem zweiten Bild trägt sie eines der Geschwisterkinder, das ein Spielzeugboot festhält. Wie auf dem dritten Foto der Serie zeigt es sie mit ihrer ikonischen, blonden Mähne. Im letzten der drei Schnappschüsse läuft eines ihrer Kinder vor ihr her, während Spears in einem rosa Minikleid ihr zweites Kind eng bei sich trägt.

Angeblich wenig Kontakt zu ihren Söhnen

Die Kinder der mehrfachen Grammy-Gewinnerin stammen aus ihrer Ehe mit Kevin Federline (46), die nach etwa drei Jahren im Juli 2007 offiziell endete. Federline besitz seit 2008 das alleinige Sorgerecht für ihre gemeinsamen Söhne. Mit ihnen, seiner neuen Frau und deren Kindern lebt er seit 2023 auf Hawaii. Spears hatte in den vergangenen Jahren zu Jayden James und Sean Preston angeblich nur geringfügigen Kontakt und führte eine angespannte Beziehung. Wie der Anwalt von Federline "Page Six" erzählte, habe ein Anruf am Muttertag die Lage jedoch etwas beruhigt. "Offensichtlich ist eine Versöhnung/Wiedervereinigung etwas komplex und kann ein Prozess sein, der einige Zeit in Anspruch nimmt", sagte der Anwalt Mark Vincent Kaplan. Den Anruf wertete er jedoch als einen "Schritt in die richtige Richtung".