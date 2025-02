Im Rahmen des Halbmarathons Mit Lilian in Neapel: Boris Becker läuft für den guten Zweck

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro am Samstag in Neapel. (eyn/spot)

SpotOn News | 23.02.2025, 15:05 Uhr

Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro haben ein sportliches Wochenende hingelegt: Die Eheleute nahmen an einem Charity-Lauf in Neapel teil. Statt zu joggen ließ es die Tennislegende aber lieber ruhig angehen.

Bei Boris Becker (57) steht das Wochenende mal wieder ganz im Zeichen des Sports. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) ist der ehemalige Tennis-Star aktuell in Neapel, wo am Sonntag der traditionsreiche "Naples City Halbmarathon" stattfindet.

Solche Distanzen kann der 57-Jährige zwar nicht mehr zurücklegen, dafür nahm er aber am Vortag beim "Family Run & Friends"-Event teil. Bei dem Charity-Lauf waren seine Frau und er im Einsatz als Botschafter für die Laureus Academy, die sich für Spaß an Bewegung und Sport engagiert. Bilder zeigen das Paar am Samstag bei strahlendem Sonnenschein gut gelaunt in ihren Laufklamotten auf der Strecke.

Zwei Kilometer Spaziergang

Zwei Kilometer legten die Eheleute in der italienischen Stadt gemeinsam mit zahlreichen anderen Läuferinnen und Läufern für den guten Zweck zurück. Während de Carvalho Monteiro laut der "Bild"-Zeitung auch eine Teilstrecke joggte, ließ Becker es ruhig angehen und absolvierte die Distanz vollständig im Spazierschritt. Der einstige Wimbledon-Sieger hat aufgrund des jahrelangen Leistungssports mit den Gelenken zu kämpfen – Sprunggelenk und Knie sind kaputt, schon seit 2010 hat er eine künstliche Hüfte.

Beim "Family Run & Friends"-Lauf im Rahmen des Neapl-Halbmarathons gibt es keine Gewinner, gemäß der Website kann jeder zwischen 0 und 99 Jahren teilnehmen. Für ihren Einsatz erhielten Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro eine Teilnehmermedaille, mit der sie stolz Arm in Arm posierten.