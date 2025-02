Henning Baum kehrt zurück Mit Originalbesetzung: Drehstart zum Comeback von „Der letzte Bulle“

Henning Baum, Regisseur Wolfgang Groos und Maximilian Grill (v.l.) am Set von "Der letzte Bulle". (jom/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 10:15 Uhr

Henning Baum alias Mick Brisgau kehrt an seinen Arbeitsplatz zurück: Die Dreharbeiten zur Serienfortsetzung von "Der letzte Bulle" sind offiziell gestartet. Diese Originalstars sind ebenfalls mit von der Partie.

Henning Baum (52) wird wieder zu Mick Brisgau: Die Dreharbeiten zum angekündigten Seriencomeback von "Der letzte Bulle" sind gestartet. Das gab der Sender Sat.1 an diesem Freitag bekannt. Die acht neuen Folgen aus dem Essener Revier entstehen in der Zusammenarbeit mit Prime Video. Das ist über den Inhalt der Episoden und die Besetzung mit Originalstars bekannt.

Mick Brisgau kehrt laut Ankündigung "ohne Marke und Pistole, dafür mit unbändigem Kampfgeist" zurück nach Essen. Dabei muss sich "der verschollen und tot geglaubte" Ermittler "abermals ins Leben zurückkämpfen". In der Originalserie erwacht Brisgau aus einem 20-jährigen Koma und löst wieder Fälle. Der unkonventionelle Ruhrpott-Cop wird bei seiner Rückkehr abermals "auf private und berufliche Hindernisse" stoßen. Um wieder Fuß zu fassen, muss er sich aus einer misslichen Lage befreien und einen "tragischen Schicksalsschlag" verkraften.

Neue Rollen und altbekannte Gesichter

Neben Henning Baum kehrt Maximilian Grill (48) als sein Gegenpart Andreas Kringge zurück. Nicht nur Micks gewissenhafter Kollege, auch Martin Ferchert, Leiter der Mordkommission, wird ihm wieder zur Seite stehen. Wie im Original übernimmt Helmfried von Lüttichau (68) den Part. Tatjana Clasing (61) mimt wieder Uschi Nowatzki, Besitzerin von Micks Stammkneipe, und Robert Lohr (57) kehrt als Rechtsmediziner Roland Meisner zurück. Er bekommt mit Carolin Berger (Peri Baumeister, geb. 1986) eine "selbstbewusste Kollegin" an die Seite gestellt. Diese könnte für Trubel sorgen, denn: "Ihre Ehe mit dem konsequenten Staatsanwalt Ralf Berger erlebt durch eine komplizierte Dynamik zwischen Carolin und Mick eine Achterbahnfahrt." Gespielt wird Berger von Torben Liebrecht (47).

Die neuen Folgen sind für die zweite Jahreshälfte 2025 angekündigt. Sie werden zunächst bei Prime Video verfügbar sein, ehe sie vier Wochen später mit Doppelfolgen in Sat.1 starten. Die Episoden sind jeweils nach der Free-TV-Premiere auf Joyn verfügbar.

"Der letzte Bulle" feierte erstmals im April 2010 Premiere in Sat.1. In fünf Staffeln und 60 Episoden löste Henning Baum in der Rolle des aus einem 20-jährigen Koma erwachten Polizisten Mick Brisgau Kriminalfälle. Im Juni 2014 flimmerte die letzte Folge über die Bildschirme. Im November 2019 kam ein Spielfilm mit dem gleichen Titel, ebenfalls mit Baum in der Hauptrolle, in die deutschen Kinos.