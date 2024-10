Marathon mit Jonathan Frakes Mit prominenten Stars: Vier neue Folgen von „X-Factor: Das Unfassbare“

Unverwüstlich: Jonathan Frakes kehrt mit "X-Factor: Das Unfassbare" zurück. (smi/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 13:01 Uhr

Mit einem "Hör' mal, wer da hämmert"-Star und einer echten Horror-Ikone: RTLzwei zeigt kurz nach Halloween vier neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare". Mit dabei ist natürlich auch wieder Jonathan Frakes.

Kurz nach Halloween geht das Gruseln bei RTLzwei weiter. Am 1. November 2024 zeigt der Sender um 20:15 Uhr zwei neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare". Sie sind der Höhepunkt eines Marathons mit alten Episoden, der um 10 Uhr startet. Am 3. November folgen dann zwei weitere neue Ausgaben des von Jonathan Frakes (72) moderierten Kultformats.

Wie gewohnt präsentiert Jonathan Frakes pro Folge mehrere unheimliche Kurzgeschichten. Die Zuschauer müssen sich dann entscheiden, welche Storys (angeblich) wahr und welche erfunden sind.

Prominente Besetzung für die neuen Folgen

Für die neuen, in den USA produzierten Episoden konnten die Macher durchaus bekannte Namen verpflichten. So ist in einer Geschichte Richard Karn (68) zu sehen. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Assistent des Heimwerkerkönigs Tim Allen (71) in "Hör' mal, wer da hämmert" zu einer Sitcom-Institution.

In "X-Factor: Das Unfassbare" verkörpert Richard Karn einen Witwer, der sich seit dem Tod seiner Frau in seiner Werkstatt vergräbt. Karn bleibt also dem Heimwerken treu. Dann taucht eine junge Frau auf, die das Leben des Witwers durcheinander wirbelt.

Neben Richard Karn sind mit Bryan Langlitz ("House of Cards") und Betsy Baker (69) weitere bekannte Seriengesichter dabei. Betsy Baker kennt man nicht nur aus "Sharp Objects" oder durch Gastrollen in unter anderem "Grey's Anatomy". Im Kultfilm "Tanz der Teufel" spielte sie 1981 als Linda einer der Hauptrollen. Auch später war sie immer wieder in Horrorfilmen zu sehen.

"X-Factor: Das Unfassbare" lief ursprünglich von 1997 bis 2002. Vor allem in Deutschland entwickelte sie sich zur Kultserie. Ab 2021 entstehen deswegen speziell für den deutschsprachigen Markt regelmäßig neue Episoden. Nachdem ein paar Folgen in Deutschland gedreht wurden, werden sie seit 2022 wieder in den USA produziert.