Zweite Staffel Mit Rückkehrerin: Diese sechs Promis sind bei „Die Verräter“ dabei

Choreograph Bruce Darnell, Profitänzerin Oana Nechiti, der ehemalige Bobsportler Kevin Kuske (oben v.l.) sowie Schauspieler Jan Sosniok, Schauspielerin Susan Sideropoulos und Schauspieler Thomas Drechsel (unten v.l.) sind Spieler von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!". (jom/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 20:46 Uhr

Sechs weitere Spielerinnen und Spieler stehen fest: RTL hat neue Namen für die zweite Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" bekannt gegeben. Unter den Promis befindet sich eine Schauspielerin, die in Staffel eins bereits mit von der Partie war.

Moderatorin Sonja Zietlow (56) lädt erneut eine Prominenten-Gruppe zur Reality-Spielshow "Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Wie RTL in einer Mitteilung bekannt gab, stehen weitere sechs der insgesamt 16 Spieler fest. Unter den neu angekündigten Spielern befindet sich eine Rückkehrerin.

Schauspielerin Susan Sideropoulos (43) wird sich erneut der Herausforderung stellen. "Nach ihrem schnellen Aus in Folge eins der ersten Staffel" ist sie laut RTL bereits zum zweiten Mal dabei. Neben der ehemaligen "GZSZ"-Schauspielerin werden Serien-Kollege Thomas Drechsel (37), Model und Choreograph Bruce Darnell (67), Profitänzerin Oana Nechiti (36), Schauspieler Jan Sosniok (56) sowie Ex-Bobsportler Kevin Kuske (45) teilnehmen. Anfang September wurde bereits bekannt, dass die Influencerinnen und Ex-"Bachelorettes" Gerda Lewis (31) und Jessica Haller (34) sowie Schauspieler und TikTok-Star Helge Mark (30) ebenso mit dabei sind.

Bei "Die Verräter" kommen 16 Promis in einem Schloss zusammen. Unter ihnen befinden sich jedoch Verräter, die heimlich ausgewählt werden und die nach und nach Mitspieler eliminieren, um sich den Schatz unter den Nagel zu reißen. Die "Loyalen" versuchen derweil, die Verräter zu enttarnen. Im Gegensatz zu den Promis erfährt das Publikum bereits zu Beginn, wer die Verräter sind. In der Show geht es um bis zu 50.000 Euro.

Diese Tipps gibt die Vorjahressiegerin

Sängerin Anna-Carina Woitschack (31) und Kollege Vincent Gross (28) konnten sich 2023 als Verräter bis zum Schluss durchsetzen und den Silberschatz in Höhe von 46.500 Euro mit nach Hause nehmen. "Ich habe gelernt, dass man sich selbst und seinen Instinkten vertrauen sollte", blickte Anna-Carina Woitschack im vergangenen August im Interview mit spot on news auf ihre Teilnahme zurück. "Mein Rat an die neuen Kandidaten wäre: Bleibt authentisch, hört auf euer Bauchgefühl und habt Spaß dabei. Es ist eine einmalige Erfahrung, die euch viel über euch selbst lehren kann."

"Die Verräter – Vertraue Niemandem!" feiert als Halloween-Special ab Donnerstag, 10. Oktober Premiere auf RTL+. Dabei werden die ersten zwei Folgen der achtteiligen Staffel (danach wöchentlich) zum Abruf bereitstehen. RTL zeigt die erste Folge am 10. Oktober um 20:15 Uhr.