Bonos Sohn: Mit seiner Rockband stürmt er die britischen Charts

Glomex

19.07.2021 12:51 Uhr

Zum ersten Mal seit 13 Jahren stürmt eine irische Band an die Spitze der britischen Charts. Mit ihrem Debütalbum „It Won’t Always Be Like This“ landet die Rockband „Inhaler“ nicht nur in Großbritannien, sondern auch in ihrem Heimatland auf den Top-Platz der Charts.

