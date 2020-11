Mit Staubsaugeraufsatz: George Clooney schneidet sich selbst die Haare

30.11.2020 13:52 Uhr

Mit einem Staubsaugeraufsatz schneidet sich George Clooney selbst die Haare - und das schon seit einem Vierteljahrhundert.

Überraschendes Bekenntnis von George Clooney (59, „Money Monster“): Der immer perfekt gestylte Hollywood-Star kümmert sich selbst um seine Haare – und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. „Ich schneide mir seit 25 Jahren selbst die Haare“, verrät Clooney in der US-Sonntagssendung „CBS Sunday Morning“.

Actor/director George Clooney tells @thattracysmith that he's been cutting his own hair for years – by using the Flowbee haircutting machine https://t.co/SWYT8pFC8h pic.twitter.com/bKepm5LQCM

