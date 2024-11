Erste Tour seit sieben Jahren Mit Tochter Daisy im Gepäck: Katy Perry kündigt Welttournee an

Popsängerin Katy Perry will ihre Tochter Daisy mit auf Welttournee nehmen. (ym/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 08:05 Uhr

Sieben Jahre nach ihrer letzten Tour geht Sängerin Katy Perry 2025 wieder auf Welttournee. Unterstützung erhält sie dabei von Töchterchen Daisy, die die "I Kissed a Girl"-Interpretin begleiten soll.

Die amerikanische Popsängerin Katy Perry (40) will es wieder wissen: Vier Jahre nach der Geburt von Töchterchen Daisy (4), kündigt die "I Kissed a Girl"-Interpretin eine neue Welttournee an. Im Rahmen ihrer "Lifetimes Tour" wird Perry unter anderem im kommenden Oktober mehrere Auftritte in Großbritannien absolvieren und mit dabei sein soll ihre Kleine! Wie die Sängerin im Interview mit "The Sun" verrät, wird "Daisy mich auf dieser Welttournee begleiten".

"Freue mich, ihr viele Orte auf der Welt vorzustellen"

Die gemeinsame Tochter mit "Fluch der Karibik"-Star Orlando Bloom (47) werde schon bald fünf Jahre alt, so die Sängerin. Daher freue sie sich nun, "ihr viele Orte auf der Welt vorzustellen" und "gemeinsam ein lustiges Abenteuer" zu erleben.

An ihren konzertfreien Tagen wolle die "Roar"-Sängerin mit ihrer Tochter Spielplätze erkunden und "Abenteuer im Freien erleben". An Großbritannien, der Heimat ihres Verlobten Bloom, liebe sie die Parks. Auch im Sommer würde die Familie hier viel Zeit in London verbringen, so die Sängerin.

Weitere Konzerte in Mexiko und Australien

Der Tourauftakt findet am 23. April 2025 in Mexiko statt, weiter geht es anschließend für zehn Konzerte nach Australien, bevor es die US-amerikanische Sängerin nach Europa verschlägt. Enden wird die "Lifetimes Tour" am 13. Oktober 2025 in der O2 Arena in London. Und die Fans der Popsängerin dürfen bereits jetzt gespannt sein, denn Perry plane eine eindrucksvolle Bühnenshow: "Ich liebe es, meinen Fans eine Erlebniswelt auf höchstem Niveau zu bieten, die sie transformiert. Es ist eine maßgeschneiderte Welt, die ich erschaffe", so die 40-Jährige.

Für Katy Perry ist es ihre erst Tour seit sieben Jahren. Zuletzt war die Sängerin von 2017 bis 2018 im Rahmen ihrer "Witness"-Tour für Konzerte in Amerika, Asien, Europa, Afrika und Ozeanien unterwegs.