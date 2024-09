Geburtstag am Meer Mit Whiskey und Ballons: Beyoncé grüßt aus dem Urlaub

Beyoncé ist kürzlich 43 Jahre alt geworden. (mia/spot)

SpotOn News | 06.09.2024, 19:01 Uhr

Ihren 43. Geburtstag hat Beyoncé offenbar am Meer verbracht. Auf Instagram lässt sie ihre Follower in satten 20 Bildern an ihrem Ehrentag teilhaben. Der sieht teilweise aus wie eine Whiskey-Werbung.

Beyoncé hat am 4. September ihren 43. Geburtstag gefeiert – wie, das zeigte die Sängerin nun auf Instagram mit einem regelrechten Ferien-Bilderalbum. Mit dabei: das Meer, eine Villa, ein kurzes Kleid und sehr viel Whiskey.

Auf dem neuesten Foto posiert Beyoncé mit drei bunten Luftballons in der einen Hand vor einem Steg. Und zwar in voller Montur: geknotetes Kopftuch und silberne Cat-Eye-Sonnenbrille, knallenges Minikleid mit psychedelischem Muster, lange Mesh-Handschuhe und grüne High Heels. Zu den Bildern schreibt sie: "Ich bin so dankbar für ein weiteres Jahr. Danke für die lieben Glückwünsche."

Auch alle weiteren Fotos zeigen Beyoncé oder ihre Accessoires in den Ferien, die sich offenbar mit ihrem Mann Jay-Z (54) für den Geburtstag gegönnt hat. Wenn Queen B darin nicht gerade aufgebrezelt vor dem luxuriösen Ferienanwesen posiert wie eine Königin, lungern die beiden auf einem Terrassenbett herum und genießen lachend den kürzlich neu herausgebrachten SirDavis-Whiskey.

Der zweite Post, ebenfalls am Freitag veröffentlicht, zeigt die Sängerin in einem schwarzen Badeanzug vorwiegend im Meer. Auch beim abendlichen Schwimmen fehlt der Whiskey auf keinem Bild. Einmal fängt sie mit ihrem Glas einen Regenbogen ein, ein anderes Mal genießt sie eine Zigarre dazu. Ein Fan schrieb zu den Fotos in Anspielung auf die Textzeile ihres Songs "Drunk in Love": "You been drinking, you been drinking" und erhielt dafür in zwei Stunden über 2000 Likes.

Vom Urgroßvater inspiriert

Dass die Posts auch wie eine Alkohol-Werbung wirken, ist kein Zufall. Beyoncé und Moët Hennessy haben Ende August ihren gemeinsam entwickelten Whiskey "SirDavis" vorgestellt. Er soll nach dem Urgroßvater der Sängerin benannt sein, Davis Hogue, der während der Prohibition illegal Schnaps gebrannt hat. "Ich habe mich schon immer zu der Kraft und dem Vertrauen hingezogen gefühlt, die ich beim Trinken von hochwertigem Whisky empfinde, und wollte mehr Menschen dazu einladen, dieses Gefühl zu erleben", beschreibt Beyoncé auf der Website ihre Motivation für die Zusammenarbeit.