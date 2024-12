Ho-Ho-Home-Cinema Mitsamt Christmas Channel: Sky und Wow läuten die Weihnachtszeit ein

Dürfen an keinem Kinoabend zu Weihnachten fehlen: "Tatsächlich...Liebe" und "Der Grinch". (stk/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 13:01 Uhr

Wer sich schon jetzt gebührend in Weihnachtsstimmung bringen will, bekommt via Sky und Wow die Gelegenheit dazu. Sogar einen hauseigenen Christmas Channel wird es wieder geben.

Der 24. Dezember mag – vor allem aus Kinderaugen betrachtet – noch eine Ewigkeit entfernt sein. Für die passende Einstimmung auf die besinnliche Zeit im Allgemeinen und speziell auf Heiligabend sorgen Sky und der hauseigene Streamingdienst Wow aber schon zu Beginn des Dezembers. Welche Weihnachtsklassiker stehen ab jetzt zur Verfügung und welches Geschenk darf ausnahmsweise schon am 16. Dezember ausgepackt werden?

Viele Kultfilme und manch Klassiker in spe

Es gibt Filme, die zur Weihnachtszeit schlichtweg nicht fehlen dürfen. Auch bei Sky und Wow sorgt dieses Jahr etwa wieder der Episodenfilm "Tatsächlich… Liebe" (2003) von Richard Curtis (68) mit einem namhaften Ensemble-Cast für wohlig warmes Herzklopfen. Spätestens, wenn Schauspieler Andrew Lincoln (51) wieder seine Schilder auspackt…

In dieselbe Romantik-Kerbe schlägt "Liebe braucht keine Ferien" (2006), in der unter anderem Jude Law (51) und Cameron Diaz (52) zum Schmachten einladen. Und auch Bridget Jones' (Renée Zellweger, 55) Suche nach der großen Liebe begann vor vielen Jahren zu Weihnachten. Neben dem Auftakt "Schokolade zum Frühstück" (2001) gibt es auch die Fortsetzung "Am Rande des Wahnsinns" (2004) zu sehen.

Neuere Filme, die gerade auf einem guten Weg sind, zum Weihnachtsklassiker zu reifen, sind ebenfalls im Angebot enthalten. Allen voran "Wonka" von 2023 und mit Timothée Chalamet (28), der die Vorgeschichte von "Charlie und die Schokoladenfabrik" (2005) erzählt. Aus dem Jahr 2021 stammt derweil "Last Train to Christmas", in dem "Twilight"-Star Michael Sheen (55) eine ungewöhnliche Zugreise durch die Zeit antritt. Aus demselben Jahr stammt "A Christmas Number One", der einen deutschen Star zu bieten hat: Darin ist Nachwuchstalent Helena Zengel (16, "Systemsprenger") zu sehen, die sich schon in jungen Jahren einen Namen in Hollywood machen konnte.

Weihnachtliche Genre-Mischungen

Wenn man seine Weihnachtsunterhaltung gerne mit etwas Klamauk abschmeckt, dann ist "Schöne Bescherung" mit Chevy Chase (81) ein alljährlicher Pflichttermin. Wer den Film von 1989 schon mitsprechen kann, könnte sich zur Abwechslung auch "Buddy – Der Weihnachtself" (2003) mit Will Farrell (57) oder, falls derberer Humor gewünscht ist, Billy Bob Thornton (69) als "Bad Santa 2" (2016) ansehen.

Ben Affleck (52) ist mit zwei sehr unterschiedlichen Weihnachtsfilmen vertreten. In "Wie überleben wir Weihnachten?" (2004) spielt er einen verschrobenen Millionär, der sich zum Fest der Liebe mal eben eine Familie mietet. Und in "Wild Christmas" (2000) verschlägt es ihn und Charlize Theron (49) in einen wahrlich nicht zimperlichen Weihnachts-Thriller. Ohne Affleck, dafür mit einem diebisch gut aufgelegten Bill Murray (74), vermischt "Die Geister, die ich rief…" (1988) die altbekannte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens (1812-1870) mit fiesen Horror-Elementen.

Daher gilt: Bei den beiden letztgenannten Filmen sollten die Kleinen besser anderweitig unterhalten werden – etwa mit "Das Wunder in der 8. Straße" (1987), einer charmanten Mischung aus Science-Fiction, Comedy und Drama. Zwar handelt der Film nicht direkt von Weihnachten, erschien jedoch vor fast 40 Jahren zur Weihnachtszeit im Kino und gilt seither als Klassiker. Auch "Der Grinch" (2000), "Jack Frost" (1998) oder "Das Wunder von Manhattan" (1994) bieten sich für die gesamte Familie an.

Für die Unentschiedenen: der Christmas Channel

Auch an die Menschen, die sich nur schwer entscheiden können, wurde gedacht. Ab dem 16. Dezember startet wieder der lineare Sky Cinema Christmas Channel, auf dem es rund um die Uhr Weihnachtsfilme zu sehen geben wird. Hier sind auch die ersten beiden "Kevin – Allein zu Haus"-Streifen (1990, 1992) enthalten.

Kein Weihnachtsfan? Kein Problem!

Nun soll es sie bekanntlich geben, die Weihnachtsmuffel und Ebenezer Scrooges, für die der Christmas-Rummel großer Humbug ist. Für sie könnten drei Neuveröffentlichungen spannend sein, die rund um Weihnachten bei Sky und Wow Heimkino-Premiere feiern und so gar nichts mit Christmas zu tun haben.

Ab dem 20. Dezember gibt es zum Beispiel den Horrorfilm "A Quiet Place: Tag Eins" (2024) zu sehen, der die Vorgeschichte des Überraschungshits von 2018 darstellt. Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) begibt sich Ryan Gosling (44) als Stuntman Colt Seavers in "The Fall Guy" (2024) in brenzlige Situationen. Und einen Tag später darf Denzel Washington (69) im "Final Chapter" (2023) zum dritten Mal als die brachiale Ein-Mann-Armee "The Equalizer" für Gerechtigkeit sorgen.