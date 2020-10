23.10.2020 21:15 Uhr

Model Ireland Baldwin ruft mit nackten Tatsachen zur Wahl auf

Ireland Baldwin weiß genau, wie sie ihre Follower zum Wählen motivieren kann: Mit zwei Wahlstickern, die nur das Nötigste der 25-Jährigen verdecken.

Das 25-jährige Model Ireland Baldwin, Tochter von Hollywood-Star Alec Baldwin (62, „Love is Blind“) und Kim Basinger (66), hat ihre ganz eigene Weise gefunden, um unentschlossene US-Bürger zum Wählen zu motivieren. Auf Instagram postete sie mehrere Bilder von sich vor dem heimischen Pool, wobei lediglich zwei Wahlsticker ihren entblößten Oberkörper bedecken. „Wählen ist cool und das gilt auch für ungleich proportionierte Brüste“, schrieb Baldwin zu der Bilderreihe.

Quelle: instagram.com

Den Körpereinsatz fanden zahlreiche Instagram-User großartig. So auch Hilaria Baldwin (36), die neue Ehefrau von Irelands Vater, die den Post mit zwei Herz-Emojis kommentierte. In weniger als zwei Wochen, am 3. November, steht die Wahl des neuen US-Präsidenten an. Aktuell liegt Demokrat Joe Biden (77) in den Umfragen noch deutlich vor Republikaner Donald Trump (74).

(stk/spot)