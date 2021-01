Model Karlie Kloss schießt gegen Schwägerin Ivanka Trump

08.01.2021 15:20 Uhr

Karlie Kloss ist überzeugte Demokratin. Damit gehört sie in ihrer Familie wohl eher zu der Minderheit: Das Model ist nämlich mit den Trumps verschwägert, die bekanntlich verbissene Republikaner sind. Jetzt kritisiert die 28-Jährige öffentlich das Verhalten ihrer Familie.

Karlie Kloss (28) hat genug! Normalerweise hält sich das Model bedeckt, wenn es um ihr Familienleben geht. Kein Wunder, denn die schöne Amerikanerin ist mit den Trumps verschwägert. Nach den unglaublichen Ausschreitungen in Washington, bei denen bewaffnete Anhänger von Donald Trump mit Gewalt das Kapitol stürmten, reicht es Karlie nun aber wohl endgültig: Sie stellt sie sich öffentlich gegen ihre Familie.

Eine heikle Familienkonstellation, in der sich Karlie Kloss da befindet: Die 28-Jährige ist seit 2018 mit dem Geschäftsmann Joshua Kushner verheiratet. Der ist kein geringerer als der Bruder von Jared Kushner, dem Ehemann von Trump-Tochter Ivanka. Jared arbeitet sogar für seinen Schwiegervater Donald und unterstützte diesen während seiner Präsidentschaft im Weißen Haus. Entspannte Familienabende dürften da wohl eher nicht auf dem Programm stehen.

Karlie Kloss hat nicht nur andere politische Ansichten, sondern distanziert sich auch ganz klar von der Trump-Familie. Sie und Ehemann Joshua unterstützen die Demokraten. Die 28-Jährige hat genug davon, dass Donald Trump sich weigert, seine Niederlage bei der US-Präsidentschaftswahl zu akzeptieren. Demonstrativ gratuliert sie Konkurrent Biden öffentlich auf Instagram zu seinem Wahlsieg, um ihre Position klar zu machen. Ihren Frust über die aktuelle Lage in Washington teilt Karlie öffentlich mit ihren Fans und Followern.

Auf Twitter schreibt „Victoria Secret“-Beauty: „Das Ergebnis einer legalen, demokratischen Wahl zu akzeptieren ist patriotisch. Sich weigern, das zu tun und Gewalt anzustacheln ist anti-amerikanisch.“ Ein Kommentar darunter enthüllt, dass Karlie auch bereits versucht hat, mit ihren Verwandten zu sprechen. Ein Follower kommentiert unter dem Post: „Sag das deiner Schwägerin und deinem Schwager!“ Karlies Antwort: „Ich hab’s versucht.“ Ob ihre Worte die Trumps tatsächlich zum Nachdenken anregen? Fragwürdig, denn den Kopf einschalten liegt, wie wir alle wissen, nicht unbedingt in dieser Familie.

Accepting the results of a legitimate democratic election is patriotic. Refusing to do so and inciting violence is anti-American.

— Karlie Kloss (@karliekloss) January 7, 2021