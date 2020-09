15.09.2020 07:56 Uhr

Model und Mama Barbara Meier zeigt ihren After-Baby-Body

Model Barbara Meier nimmt mit ihrer kleinen Familie eine Auszeit am Meer. Acht Wochen nach der Geburt zeigt sie dort ihren After-Baby-Body.

Model Barbara Meier (34) ist vor rund acht Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Während sie „ein paar Tage Auszeit“ mit ihrer „kleinen Familie am Meer“ nimmt, „bevor bald die ersten Jobs wieder losgehen“, zeigt sie nun auch ihren After-Baby-Body in einem roten Bikini. Ihr eigener Kommentar auf Instagram dazu: „Sommersprossen und Beach-Waves“. Offenbar ist jedoch nicht die klassische Variante der Frisur gemeint, sondern ihr natürlicher Strand-Look.

Quelle: instagram.com

Ihre Follower reagieren beeindruckt: „Wow, wie toll du aussiehst!!!!!!“, kommentiert Profitänzerin und „Let’s Dance“-Star Isabel Edvardsson (38). „Toll erholt, nach der Geburt“, schreibt eine weitere Userin. „Babybauch, müde Augen. Super Foto. Wunderschöne Frau“, fasst eine andere zusammen. „Wow, wie hast du diese tolle Figur so schnell wieder hinbekommen?“, fragt ein Fan – und bekommt auch die Antwort: „Ich hatte nicht so viel zugenommen während der Schwangerschaft. Und durch das Stillen ging schon viel wieder weg“, schreibt Meier.

Die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Gewinnerin Barbara Meier und der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann (geb. 1976) machten ihre Beziehung im Frühjahr 2016 öffentlich. Im Mai 2018 machte Hallmann ihr in Cannes einen hollywoodreifen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand am 1. Juni 2019 in Venedig statt. Töchterchen Marie-Therese kam Mitte Juli zur Welt.

(ili/spot)