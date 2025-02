Antrag mit einem 8,5-karätigen Ring Model Winnie Harlow verkündet Verlobung

Im Netz verkündete Winnie Harlow die Verlobungs-News. (dam/spot)

SpotOn News | 18.02.2025, 21:39 Uhr

Winnie Harlow wird ihren Partner Kyle Kuzma heiraten. Auf seinem Instagram-Account gab das kanadische Model bekannt, sich mit dem Basketballspieler verlobt zu haben.

Winnie Harlow (30) und Kyle Kuzma (29) haben sich verlobt. Auf seinem Instagram-Account verkündete das Supermodel mit mehreren Bildern seine Verlobung: Demnach fand der Antrag in einem Jet statt, der mit zahlreichen roten Rosen und Blütenblättern dekoriert war. Das Paar ist seit fünf Jahren zusammen.

Prominente gratulieren

Neben zahlreichen Fans meldeten sich auch Stars zu Wort und drückten in den Kommentaren ihre Glückwünsche aus. "Oh Süße, ich freue mich so für euch beide!", schrieb etwa Schauspielerin Keke Palmer (31), während ihre Kollegin Chloe Bailey (26) mit einem begeisterten "Yayyyy" sowie einigen Feuer- und Herzaugen-Emojis gratulierte. Sängerin Julia Michaels (31) hinterließ ein "Herzlichen Glückwunsch" in der Kommentarspalte.

Das Supermodel ahnte nichts

Im Interview mit der Modezeitschrift "Vogue" verriet die 30-Jährige bereits einige Details und gestand, nicht dem Heiratsantrag gerechnet zu haben. Unter dem Vorwand eines Wochenendausflugs überraschte Kuzma seine Partnerin mit einem Pärchenurlaub – inklusive dem gecharterten Privatflugzeug, das mit Rosen geschmückt war. "Ich hatte immer noch keine Ahnung, was das war. Ich dachte nur: 'Das ist so süß für den Valentinstag, oh mein Gott!'", erinnerte sich Harlow.

Nachdem der Sportler Harlow ein Gedicht vorgetragen hatte, stellte er schließlich die Frage aller Fragen, die sie mit "Ja" beantwortete. Doch nicht nur bei dem Antrag hatte sich Kuzma so einige Gedanken gemacht: Bei dem Verlobungsring handelt es sich um ein 8,5-karätiges Schmuckstück im Ovalschliff, für dessen Entwurf der 29-Jährige drei Monate gebraucht habe. "Ich wollte einfach ein Bild von etwas zeichnen, das ihr meiner Meinung nach ähnelte – etwas, das elegant, aber gleichzeitig sehr zeitlos und schlicht ist", so Kuzma.

Angekommen am Reiseziel wurde das frischverlobte Paar von seinen Liebsten empfangen – auch das hatte Kuzma im Vorhinein geplant. "Wir sind überglücklich", resümierte Harlow abschließend.