Elena Gruschka, Jochen Bendel, Jochen Schropp und Melissa Khalaj (v.l.o.n.r.u.) führen als Moderationsteam durch "Big Brother - Die Show". (ili/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 11:12 Uhr

Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Schropp und Jochen Bendel bilden das neue Moderationsteam von "Big Brother - Die Show". Ab Ende Februar analysieren sie täglich live das Container-Geschehen auf sixx.

Der große Bruder bekommt Verstärkung: Mit je zwei Moderatorinnen und Moderatoren startet Ende Februar "Big Brother – Die Show" auf sixx. Ab dem 25. Februar werden Jochen Schropp (46), Jochen Bendel (57), Melissa Khalaj (35) und Moderationsneuling Elena Gruschka in wechselnden Duos täglich live um 19:15 Uhr das Container-Geschehen analysieren und kommentieren.

"Wir haben den besten Draht zum Big Bro und eine Direktleitung in den Container", verspricht Jochen Bendel, der zuletzt durch die Sendung "Big Brother – Die Late Night Show" führte. Sein Moderationskollege Jochen Schropp ergänzt: "In 'Big Brother – Die Show' schauen wir auf die Highlights des Tages, ordnen das Geschehen ein und begrüßen Gäste in unserem 'Big Brother'-Wohnzimmer. Wir besprechen einfach alles, was uns auf dem Herzen liegt."

Podcast-Star feiert TV-Debüt

Eine besondere Premiere feiert Elena Gruschka, die durch ihren Podcast "Niemand muss ein Promi sein" bekannt wurde. Sie gibt mit der Show ihr Moderationsdebüt im TV. "Ich bin durch meinen Podcast gewohnt, wöchentlich über Promis und Trash-TV zu reden. Das jetzt im TV zusammen mit Voll-Profis machen zu dürfen, mit denen ich auch noch befreundet bin – ich kann mir nichts Schöneres vorstellen", schwärmt die Newcomerin.

Auch ihre Kollegin Melissa Khalaj freut sich auf die neue Konstellation: "Wir sind alle superunterschiedlich und decken somit auch verschiedene Perspektiven ab." Das Team will nicht nur die täglichen Highlights aus dem Container besprechen, sondern auch mit Gästen und der Community über die aktuellen Geschehnisse diskutieren.

Zum Auftakt live in Sat.1

Den Startschuss für die neue "Big Brother"-Staffel gibt es bereits am 24. Februar um 23:25 Uhr in Sat.1 zu sehen. In "Big Brother – Der Einzug" begleiten Melissa Khalaj und Jochen Bendel das erste Aufeinandertreffen der Bewohnerinnen und Bewohner. "Wer erobert auf Anhieb die Zuschauerherzen? Und wer fährt schon am ersten Tag die Krallen aus?", kündigt der Sender die großen Fragen der Auftaktshow an.

Produziert wird das Format von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions. Neben der täglichen Live-Show auf sixx können Fans das Geschehen auch rund um die Uhr im 24-Stunden-Livestream auf der Streaming-Plattform Joyn verfolgen.