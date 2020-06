Moderator Frank Buschmann will im Sommer heiraten

Für Sportmoderator Frank Buschmann steht nach der beendeten Bundesligasaison ein privates Highlight an: Er feiert Hochzeit mit Lisa Heckl.

Moderator und Fußball-Kommentator Frank Buschmann (55) kommt noch in diesem Jahr unter die Haube. Er heiratet im Corona-Sommer seine langjährige Lebensgefährtin Lisa Heckl (38). Buschmann bestätigte der „Bild am Sonntag“: „Ja, das stimmt. Wir lassen uns die Hochzeit in diesem Sommer auch von Corona nicht nehmen!“

Lisa Heckl ist ebenfalls Sportmoderatorin. Das Hochzeitskleid hat die Braut bereits gefunden. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account schrieb Heckl Anfang Juni zu einem Foto vor einem Brautmodenladen: „Auf Traummann folgt Traumkleid – besser geht’s nicht“.

(cam/spot)