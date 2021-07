Moderatorin Verena Wriedt: Emotionaler Post nach Tod ihres Mannes

Verena Wriedt mit ihrem verstorbenen Ehemann Thomas Schubert im Jahr 2019. (dr/spot)

23.07.2021 09:56 Uhr

"Auch wenn die Welt für uns ohne Dich wenig Sinn macht. Du bist da. Immer. Wir lieben Dich." Mit diesen emotionalen Worten meldete sich Moderatorin Verena Wriedt zum ersten Mal nach dem Tod ihres Mannes Thomas Schubert zu Wort.

Seit Juni 2021 muss die Moderatorin Verena Wriedt (46) den Verlust ihres Ehemannes Thomas Schubert verkraften, der im Alter von nur 47 Jahren verstarb. Jetzt meldete sie sich erstmals auf ihrem Instagram-Account zu Wort und postete dort zu einem Bild von Schubert einen sehr emotionalen Beitrag.

„Auch wenn die Welt für uns ohne Dich wenig Sinn macht. Du bist da. Immer. Wir lieben dich“, schreibt Wriedt. Sie wolle allen für die Anteilnahme in dieser schweren Zeit danken. Für ihren Tomschu, so nannte sie ihren Ehemann, verlinkte sie außerdem eine weitere und allerletzte Youtube-Folge ihres gemeinsamen Do-It-Yourself-Projekts „Unbore Life“. Dort restaurieren sie gemeinsam einen alten Porsche, den sie liebevoll „Love“ tauften und an dem sie laut Wriedt „bis zum Schluss“ arbeiteten.

Wriedt und Schubert heirateten im Jahr 2014 zum ersten Mal und erneuerten ihr Gelübde im Januar 2020. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Am 21. Juni bestätigte ihr Anwalt Christian-Oliver Moser nach ersten Gerüchten in der „Bild“-Zeitung den Tod des Ehemannes von Verena Wriedt. Damals hieß es, dass die Moderatorin sich nicht dazu äußern werde.