Ob glitzernd oder schlicht Modischer Jahreswechsel: Style-Ideen für die Silvesterparty

Glitzernde Kleider sind auch zum Jahresabschluss 2024 wieder Trend. (paf/spot)

SpotOn News | 29.12.2024, 11:33 Uhr

Neben guter Gesellschaft gehört auch das perfekte Outfit zu einer gelungenen Silvesterfeier. Die diesjährigen Modetrends zum Jahresabschluss bieten mehr als Glitzer - doch auch funkelnde Looks sind wieder in.

Der Jahreswechsel will an Silvester gebührend gefeiert werden. Um 2024 mit einem Knall zu beenden, braucht es das perfekte Party-Outfit. Wieder einmal stehen Glitzer und Glamour auf dem Programm. Doch auch wer am 31. Dezember nicht von Kopf bis Fuß funkeln möchte, wird mit einem Blick auf die Modetrends fündig.

Funkelndes Traumkleid

Trotzdem darf es an Silvester gerne mehr sein. Steinchen oder Pailletten bringen elegante Kleider und ihre Trägerinnen zum Strahlen. So auch Caro Daur (29), die auf ein zweifarbiges Dress mit langen Ärmeln setzte. Ein besonderes Aussehen erhielt es durch das geometrische Muster, das die Taille der Bloggerin optisch verkleinerte. Für einen runden Look sorgten dezente Accessoires, die dem Eyecatcher den Vortritt ließen. Kleine Creolen und ein paar silberne Ringe waren genug, wie die Influencerin bewies. Ihre Nägel und Lippen stimmte sie perfekt auf das schwarz-roséfarbene Kleid ab.

Glitzernde Akzente

Aber auch mit weniger Glitzer wird das Silvester-Outfit zum Erfolg. Das zeigte die Beauty-Influencerin Mrs. Bella (32). Zu einem schwarzen Blazer und einer Shorts wählte sie ein schwarzes Top, das ihr Dekolleté betonte. Zum Highlight wurde der Look aber durch die semi-transparente glitzernde Strumpfhose. Zusammen mit den schwarzen Samt-Heels entstand so ein glamouröser Party-Look.

Drama, Baby!

Für Extravaganz und Glamour entschied sich auch Fashion-Influencerin Gigi Schmitz. Ihr weißes Satinkleid mit Wasserfall-Ausschnitt schmiegte sich eng an ihre Figur an, während eine Fellboa dem Outfit einen Hauch Drama verlieh. Dazu passen ihre langen Lederhandschuhe, über die sie breite Armreifen in Gold zog. Slingback-Pumps und eine Clutch ließen den Look mühelos und elegant erscheinen.

Süße Schleifendetails

Schleifen waren einer der größten Modetrends in diesem Jahr und passen perfekt zu feierlichen Anlässen. Warum zu Silvester also nicht ein verspieltes Minikleid mit Schleife? Ex-"GNTM"-Gewinnerin Céline Bethmann (26) macht es vor. Das Model präsentierte sich auf Instagram in einem burgunderroten Samtkleid, das am Rücken eine große Schleife zierte. Dazu trug sie weinrote High Heels. Die Haare legte sie für den eleganten Look in lockere Wellen.