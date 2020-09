04.09.2020 21:30 Uhr

Möhrchen-Patrick: Weltrekord mit Riesengemüse

Patrick Teichmann baut in seinem Garten die weltweit größte Vielfalt an XXL-Gemüse an. Dafür wurde er nun ausgezeichnet.

Bei Patrick Teichmann im Garten hören Steckrüben, Möhren und Zwiebeln gar nicht mehr auf zu wachsen. Jetzt hat er geerntet – und wurde ausgezeichnet. Mit der weltweit größten Vielfalt an XXL-Gemüse in seinem Garten hat Patrick Teichmann aus Pößneck in Thüringen einen Rekord erzielt.

Großer Aufwand

33 verschiedene Sorten wurden dort am Freitag geerntet, wie der Prüfer des Rekord-Instituts für Deutschland, Olaf Kuchenbecker, bestätigte. 30 wären für den Titel nötig gewesen. Darunter waren riesige Steckrüben, Zwiebeln, Schlangenkürbisse, Zucchini und Rettiche. Einige Früchte mussten für die Prüfung mit viel Aufwand ausgegraben und gereinigt werden.

Weltrekord für die meisten in einem Garten kultivierten Riesengemüsesorten! ? Gepostet von Patrick Teichmann am Freitag, 4. September 2020

Möhrchen-Patrick

„Ein Weltrekord ist das Größte, was einem Riesengemüsezüchter passieren kann“, jubelte Teichmann, als er die Urkunde in den Händen hielt. Seit 2012 hat sich der überregional als „Möhrchen-Patrick“ bekannte Hobby-Gärtner dem Riesengemüse verschrieben. Mit Zucchini und Tomate fing alles an, wie er erzählt.

41 verschiedene Sorten

Während Züchterkollegen sich oft auf einige wenige Sorten konzentrierten, habe er dieses Jahr 41 verschiedene ausgesät. „Die Vielfalt ist es, was mir gefällt.“ Doch das kalte Frühjahr und später die Hitze haben Spuren im Garten hinterlassen und zu einigen Ausfällen geführt.

Dabei pampert Teichmann sein XXL-Gemüse mit großer Hingabe.

Außergewöhnliche Hilfsmittel

Zum Bestäuben der Tomaten etwa greift er zur elektrischen Zahnbürste und um Fäulnis an Früchten zu verhindern, behandelt er feuchte Stellen mit Babypuder. Schon bei der Aussaat wird die ideale Keimtemperatur mit Hilfe von Temperaturfühlern überwacht. Sechs bis zehn Stunden investiert er täglich in die Pflege der Pflanzen.

Neuer Trend?

Mit seiner Begeisterung für Riesengemüse ist er nicht allein: In Deutschland begeistern sich immer mehr Menschen für solch große Früchte, wie Udo Karkos vom Europäischen Dachverband EGVGA sagt. So veranstalteten etliche Gartenvereine inzwischen Wettbewerbe für einzelne Sorten. Fans, die sich an den großen Meisterschaften beteiligten, gebe es einige Hundert.

Teichmanns Garten ist eine Seltenheit

„Star ist der Kürbis.“ Diese Riesen können schon mal mehr als eine Tonne auf die Waage bringen. Doch so viele Sorten XXL-Gemüse wie in Teichmanns Garten sei außergewöhnlich, betont auch Karkos. „Dass jemand mehr als 20 anbaut, ist sehr selten.“

