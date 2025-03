Film Monica Belluccis Tochter: Netflix-Rolle schenkte ihr ‚die Liebe ihres Lebens‘

Deva Cassel attends 'La Bella Estate' photocall November 2023 Rome - Getty BangShowbiz

14.03.2025

Der Star verriet, das ihr die Arbeit an der Serie die Liebe ihres Lebens geschenkt habe.

„Sie ist eine Frau, die mich jeden Tag inspiriert“, sagt Deva Cassel über ihre berühmte Mutter Monica Bellucci.

In der Netflix-Serie ‚Der Leopard‘ spielt die 19-Jährige jetzt ihre erste große Hauptrolle.

Mit ‚Der Leopard‘ tritt Cassel in große Fußstapfen – nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Tochter der Stars Monica Bellucci (60, ‚James Bond 007: Spectre‘) und Vincent Cassel (58, ‚Tödliche Versprechen‘). Anstatt sich auf die berühmten Namen ihrer Eltern zu verlassen, geht die 19-Jährige ihren eigenen Weg. Die Netflix-Serie stellt erst ihr zweites Filmprojekt dar, doch für Deva bedeutet es bereits jetzt mehr als nur eine weitere Rolle. Der Star erklärte in einem Gespräch mit der Agentur teleschau: „Es ist wirklich eine große Ehre. ‚Der Leopard‘ basiert auf einem ikonischen Buch und für mich ist es ein wahr gewordener Traum, diese Geschichte in einer neuen Version mitgestalten zu dürfen.“ Die Show, die aktuell auf Netflix zu sehen ist, entführt die Zuschauer in das Sizilien des Jahres 1860 – eine Zeit des politischen Umbruchs, in der alte Machtstrukturen auf die Moderne treffen. Cassel spielt Angelica, eine junge Frau, die sich in einer Welt voller Traditionen, Intrigen und Leidenschaft behaupten muss. Cassel, die auch schon Model-Erfahrung unter anderem für Dolce Gabbana sammelte, fügte hinzu, dass die Serie nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihr Privatleben veränderte. Während des Drehs lernte sie Co-Star Saul Nanni kennen – und aus den Kollegen wurde ein Paar: „Seit den Dreharbeiten sind wir unzertrennlich. Neben all den großartigen Erfahrungen und Erinnerungen hat mir ‚Der Leopard‘ nicht nur eine wunderschöne Rolle, sondern auch die Liebe meines Lebens geschenkt.“