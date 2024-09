Für eigenes Regie-Projekt David Schwimmer lehnte „Men in Black“-Rolle ab David Schwimmer berichtet in einem Podcast von einer verpassten Karrierechance, die sein Leben verändert hätte. Anstatt für die Hauptrolle in „Men in Black“, die Will Smith zum Star machte, entschied er sich für ein eigenes Regie-Projekt. So steht er heute dazu.