Monica Ivancan ist das Gesicht für Beauty-Linie mit HSE24

Monica Ivancan wird das Testimonial für die Beauty-Linie von HSE24. Der Home Shopping-Kanal bringt am 18. August seine neue Beauty-Linie mit dem Namen ‚Hello Beautiful – einfach schön‘ auf den Markt, die unter dem Motto „Make-up für alle, die es schnell und einfach lieben“ steht.

Dafür konnte der Ismaninger Sender eine ganz besondere Markenbotschafterin gewinnen, die ihre Produkte präsentieren wird. Das Model Monica Ivancan und der Top-Visagist Patrick Maldinger werden die unkomplizierten und trendigen Looks vorstellen und anpreisen. Ivancan wird dazu in Zukunft mehrmals pro Monat in den Sendungen zu Gast sein. Die Kollektion umfasst insgesamt 15 hochwertige Produkte, die online und im TV verfügbar sein werden.

Ivancan freut sich auf die tolle Aufgabe und schwärmt in einem Statement: „Als berufstätige Mama habe ich wie viele andere Frauen nur wenig Zeit für mein Make-up. Ich brauche Produkte, die ich problemlos und schnell anwenden kann. Genau das bietet ‚Hello Beautiful – einfach schön‘. Die Linie ist perfekt, um morgens vor dem Spiegel in nur wenigen Minuten den perfekten Look für den Tag zu zaubern.“ Und auch Eva Brüning, die Bereichsleiterin Brand & Product Development & Sourcing und Mitglied der Geschäftsleitung bei HSE24, meint: „Mit Monica Ivancan haben wir ein authentisches Gesicht für unsere neue Beauty-Linie gewinnen können. Als erfolgreiche ‚working mum‘, die mitten im Leben steht, passt sie perfekt zu unseren Kunden.“