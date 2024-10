"Habe ich nicht kommen sehen" „Monster“-Darstellerin Leslie Grossman gibt Verlobung bekannt

Leslie Grossman hat sich verlobt. (eyn/spot)

SpotOn News | 24.10.2024, 14:02 Uhr

Leslie Grossman ist durch ihre Rolle im Netflix-Hit "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" gerade in aller Munde. Auch privat läuft es bei der Schauspielerin: Sie hat sich verlobt.

Leslie Grossman (52) hat im Podcast "I Choose Me with Jennie Garth" ihre Verlobung verkündet. "Ich bin verlobt, das ist so großartig!", plauderte sie im Gespräch mit ihrer "Hallo Holly"-Kollegin aus. "Das ist eine wilde Sache, die ich nicht kommen sah. Nicht, dass ich es bei dieser Person nicht kommen gesehen hätte. Ich habe nur nichts von diesem nächsten Kapitel meines Lebens kommen sehen", so die Schauspielerin.

Video News

Um wen es sich bei ihrem Verlobten handelt, verriet die 52-Jährige nicht. "Ich freue mich auch so für mich! Er ist ein wunderbarer Mensch. Es ist so lustig, dass ich zum ersten Mal öffentlich darüber spreche", schwärmte sie aber. Ihr stehe "ein sehr glückliches und wunderbares nächstes Kapitel" bevor.

Für die "American Horror Story"-Darstellerin wird ihre bevorstehende Hochzeit die zweite sein. Von 1999 bis 2020 war sie mit Jon Bronson verheiratet. Gemeinsam haben sie ihre Tochter Goldie (17) adoptiert.

Mega-Erfolg mit "Monster"

Auch beruflich könnte es für Leslie Grossman aktuell kaum besser laufen. Durch ihre Rolle in der Netflix-Hitserie "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez", die die wahre Geschichte der verurteilten Mörder Lyle und Erik Menendez behandelt, ist sie gerade in aller Munde. Darin spielt sie die Rolle der damals wichtigsten Zeugin im Mordprozess.

Ursprünglich wurde die US-Amerikanerin mit der Komödie "The Opposite of Sex – Das Gegenteil von Sex" aus dem Jahr 1998 einem größeren Publikum bekannt. Zu ihrem weiteren Portfolio gehören unter anderem die Fernsehserien "Popular" und "Love, Victor". Seit 2017 ist sie in "American Horror Story" zu sehen.