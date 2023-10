Film Morfydd Clark: Rolle in neuem Horrorfilm ‚Starve Acre‘

Morfydd Clark - September 2022 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2023, 16:00 Uhr

Morfydd Clark erklärte, dass sie ein großer Fan der „aufschlussreichen“ Natur des Horror-Genres sei.

Die 33-jährige Darstellerin spielt in dem neuen Horrorfilm ‚Starve Acre‘ mit und möchte erforschen, wie sich die Kunstform auf die Zuschauer auswirkt, nachdem sie zuvor auch in dem psychologischen ‚Saint Maud‘-Horror mitwirkte.

Morfydd verriet gegenüber dem ‚The Hollywood Reporter‘: „Das ist es, was ich an Horror im Allgemeinen immer liebe, weil jeder seine eigenen Besonderheiten hat, die ihn dazu bringen, ,Oh‘ zu sagen. Das gefällt mir auch so an ‚Black Mirror‘. Ich liebe es, die Leute zu fragen, was ihr schrecklichster ‚Black Mirror‘-Moment ist, weil das ziemlich aufschlussreich ist. Ich denke, dass Horrorfilme deshalb echt interessant sind.“ ‚Starve Acre‘ erzählt die Geschichte über das friedliche Landleben einer Familie, das ins Chaos gestürzt wird, als ihr Sohn damit anfängt, sich seltsam zu verhalten. Und Morfydd enthüllte, dass sie es „ziemlich unheimlich“ gefunden habe, das Projekt in einem abgelegenen Haus zu drehen. Die ‚Rings of Power‘-Prominente sagte: „Ja, ich denke, dass man sich dabei auf jeden Fall gruselt. Und das Haus, in dem wir waren, liegt in einem Tal, sodass man außer den Feldern um einen herum nichts mehr sehen konnte. Es gab beinahe keinen Horizont, obwohl man mitten im Nirgendwo war, was ziemlich unheimlich war. Man hatte echt das Gefühl, in der Offenheit gefangen zu sein.“ Morfydd erklärte, dass sie die Produktion des Indie-Films genossen habe, in dem auch der ehemalige ‚Doctor Who‘-Star Matt Smith zu sehen ist.