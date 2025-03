Stars Gene Hackman: Sein Lieblingsrestaurant dient als Gedenkstätte für den verstorbenen Star Die Fans von Gene Hackman haben sein Lieblingsrestaurant in Santa Fe in New Mexico in eine Gedenkstätte für den verstorbenen Schauspieler umgewandelt. Der 95-jährige Schauspieler, der im Februar zusammen mit seiner Frau Betsy Arakawa (65) verstarb, war Stammgast im Restaurant Jinja Bar and Bistro, wo seine Anhänger jetzt Blumen und Briefe zu seinem Gedenken niederlegten. […]