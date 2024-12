"Mach das nie wieder" Motsi Mabuse: So reagiert sie auf Oti Mabuses Dschungelcamp-Aus

Motsi Mabuse (li.) ist stolz auf ihre Schwester. (jom/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 16:45 Uhr

Oti Mabuse musste am Samstagabend das britische Dschungelcamp verlassen. Motsi Mabuse ist stolz auf ihre Schwester, wie sie bei Instagram deutlich macht.

Oti Mabuse (34) musste am Samstag (7. Dezember) die britische Version des Dschungelcamps verlassen. Im Halbfinale reichte es nicht mehr für ein Weiterkommen bei "I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!". Weiter um den Sieg kämpfen Coleen Rooney (38), Danny Jones (38) und Richard Coles (62).

Otis ältere Schwester Motsi Mabuse (43)teilte bei Instagram einen Clip, der ein gemeinsames Kinderfoto der beiden zeigt, und schrieb dazu: "Dich im Dschungel glänzen zu sehen, war einfach nur inspirierend. Deine Stärke, Freundlichkeit und Entschlossenheit haben so viele Herzen berührt – auch unseres."

Weiter erklärte die 43-Jährige: "Wir sind sehr stolz auf dich und alles, was du erreicht hast, indem du jede Herausforderung mit Anmut und Ausdauer gemeistert hast. Du hast wieder einmal bewiesen, warum du ein solcher Star bist, sowohl auf als auch abseits der Tanzfläche." Ihren Post beendete sie mit: "Wir lieben dich und werden dich immer anfeuern – egal, wohin dich deine Reise als Nächstes führt. Danke, dass du du bist."

"Tu mir das nie wieder an"

In einer Instagram-Story zeigt Motsi Mabuse zudem offenbar die erste virtuelle Reunion mit ihrer Schwester nach ihrem Aus in der TV-Show. Auf einem Bild sind die Schwestern strahlend bei einem Videocall zu sehen. Dazu schrieb die "Let's Dance"-Jurorin: "Tu mir das nie wieder an."

Bereits in einem Clip nach ihrem Ausscheiden hatte Oti Mabuse in einem Interview mit "I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!" erklärt, dass ihre Schwester die erste Person sei, die sie anrufen wolle. "Ich habe schon versucht, sie anzurufen, aber es gibt kein Netz hier. Ich will ihr Gesicht sehen, ich will ihr alles erzählen und ich will wissen, wer noch bei 'Strictly' dabei ist." Dabei nimmt Oti Mabuse Bezug auf "Strictly Come Dancing". Motsi Mabuse ist in der britischen Version von "Let's Dance" ebenfalls als Jurorin mit von der Partie.

Motsi Mabuse hatte sich bereits zuvor zu der Teilnahme ihrer Schwester am UK-Dschungelcamp bei Instagram geäußert. "Als meine Schwester mir zum ersten Mal erzählte, dass sie bei 'I'm a Celebrity…' mitmachen würde, hatten wir so viele Gespräche darüber. Wie üblich war ich besorgt – besorgt über die Herausforderungen, das Unbekannte und all die Dinge, über die sich große Schwestern Sorgen machen", begann Mabuse ihren Beitrag zu gemeinsamen Fotos im Netz. Ihre Schwester habe sie dann aber schnell von ihrer Teilnahme überzeugen können.

Sie habe sie daran erinnert, "der Angst frontal zu begegnen und an die Schönheit des Loslassens. Genau das ist sie – angstlos, kühn und immer ihren eigenen Weg ebnend." Oti habe "von Anfang an nach ihrem eigenen Rhythmus getanzt und jedes Mal, wenn sie es tut, inspiriert sie uns alle, ein bisschen mehr an uns selbst zu glauben".