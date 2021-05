Mr. Bean: Enthüllungen um Rowan Atkinsons Stummfilmprojekt

21.05.2021 20:41 Uhr

Der britische Comedian Rowan Atkinson soll in einem Stummfilm mitspielen, in dem es um sein Leben gehen wird.

Der „Mr. Bean“-Schauspieler hat während seiner Karriere hindurch geheimes Filmmaterial hinter den Kulissen gedreht, das nun in einem Film über ihn verwendet werden soll. Alle Aufnahmen des Projekts wurden ohne Ton gefilmt, was bedeutet, dass es sich um einen Stummfilm handeln wird.

Rowan Atkinson hat sich Jahrzehnte filmen lassen

Die Pläne zu dem Projekt wurden von dem Schauspieler Michael Fenton Stevens enthüllt, der während seiner Karriere intensiv mit seinem engen Freund Rowan zusammengearbeitet hat und in dem Film „Mr. Bean“ aus dem Jahr 1993 mit von der Partie war. Michael erklärte gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mirror“: „Sehr früh in Rowan Atkinsons Karriere begann er damit, sein eigenes Leben ohne Ton aufnehmen zu lassen. Er hat einen großen Vorrat an dem Filmmaterial, daher wird es einen Stummfilm über Rowans Karriere geben.“

Mr. Bean kehrt nicht mehr zurück

In der Zwischenzeit gab Rowan Atkinson Anfang dieses Jahres bekannt, dass er keine Pläne haben würde, den „Mr. Bean“-Charakter wieder zu spielen, weil er diesen zu „stressig und anstrengend“ findet und deshalb nur die Stimme seines Alter Egos für die animierte Version sprechen wird. (Bang)