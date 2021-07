„Mr und Mrs Jones!“: Spice Girl Emma Bunton hat geheiratet

Emma Bunton und Jade Jones bei den Brit Awards 2019 (jom/spot)

14.07.2021 07:30 Uhr

Emma Bunton hat geheiratet. Das Mitglied der Spice Girls hat ein Hochzeitsbild mit seinen Instagram-Followern geteilt. Die Bandkolleginnen haben bereits gratuliert.

Emma Bunton (45) hat Ja gesagt. Das gab der Spice-Girl-Star mit einem Instagram-Post bekannt. Die Sängerin veröffentlichte ein Hochzeitsfoto, das sie in einem weißen kurzen Kleid mit transparenten Ärmeln und Schleppe zeigt. Mit Blumenkranz im Haar und einem Strauß in der Hand lehnt sich „Baby Spice“ strahlend an Partner Jade Jones (42). Der Bräutigam entschied sich mit Sakko und Hut für einen lässigen Look. Unter das Hochzeitsfoto schrieb die Braut mit einigen Herzchen-Emojis: „Mr und Mrs Jones!“

Die Spice Girls gratulieren

Unter dem Posting sammelten sich schnell viele Glückwünsche zur Hochzeit. Auch die Spice-Girls-Kolleginnen ließen es sich nicht nehmen, zu gratulieren. Melanie „Mel B“ Brown (46) schrieb zum Bild „Yipppeee“ und fügte Herzaugen-Emojis an. „Posh Spice“ Victoria Beckham (47) kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch! Ich liebe euch beide so sehr.“ Mel C (47) alias „Sporty Spice“ schloss sich mit Herzchen-Emojis an und schrieb ebenfalls: „Glückwunsch, liebe euch so sehr.“

Der Musiker Jade Jones und Emma Bunton sind bereits seit 2004 liiert. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne (geb. 2007 und 2011).