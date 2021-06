„Mr. und Mrs. Podolksi“: Lukas Podolski feiert zehnten Hochzeitstag

Lukas Podolski und Ehefrau Monika heirateten 2011. (jru/spot)

12.06.2021 10:44 Uhr

Lukas Podolski und seine Ehefrau Monika sind seit zehn Jahren verheiratet. Zu diesem Anlass machte der Fußballer einen süßen Instagram-Post.

Profi-Fußballer Lukas Podolski (36) feierte am Freitag (11. Juni) seinen zehnten Hochzeitstag mit Ehefrau Monika. Zu diesem Anlass postete der gebürtige Pole ein gemeinsames Bild mit seiner Frau auf Instagram mit der Unterschrift „10 Jahre offiziell Mr. und Mrs. Podolski“.

Dem Foto, das das Paar am Meer in der Türkei zeigt, fügte er weiter rührende Worte hinzu: „Danke, dass du mir immer den Rücken stärkst, mich unterstützt und mich in meinen Entscheidungen ermutigst! Du bist immer an meiner Seite – egal, wo oder wie weit weg es ist.“ Er schloss den Post damit ab, dass Monika außerdem „die beste Mutter für unsere zwei wunderbaren Kinder“ sei.

Seit 2004 ein Paar

Lukas und Monika Podolski lernten sich bereits als Teenager kennen und sind seit 2004 ein Paar. Vier Jahre später – im April 2008 wurde die gebürtige Polin erstmals Mutter. Sie brachte den gemeinsamen Sohn Louis zur Welt. Nach der Hochzeit 2011 folgte 2016 mit Tochter Maya zum zweiten Mal Nachwuchs.