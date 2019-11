MTV Europe Music Awards: Alle Gewinner und Ariana guckte in die Röhre

Am gestrigen Abend wurden im spanischen Sevilla die „26. MTV EMA’s“ verliehen. Sängerin Ariana Grande (26) war ganze sieben Mal in verschiedenen Kategorien nominiert und somit die große Favoritin des Abends. Am Ende erhielt sie jedoch nicht einen einzigen Preis, denn stattdessen schnappten ihr unterschiedliche Künstler die Awards vor der Nase weg.

Unter anderem erhielten die Rapperinnen Juju (26) und Loredana (24) jeweils einen Award in den lokalen Kategorien, Taylor Swift (29) und Halsey (25) durften sich gleich über mehrere Preise freuen. Begleitet wurde das Spektakel wie üblich von fabelhaften Auftritten, beispielsweise von Musikerin Dua Lipa (24), die mit ihrer Show jede Menge Blicke auf sich zog. Alle Details zu den „MTV Europe Music Awards“ und die Gewinner haben wir hier einmal zusammengefasst.

Dua Lipa begeistert

Die britische Sängerin sorgte schon vor ihrem Auftritt für Aufsehen. In einer eleganten, bodenlangen Robe schwebte sie über den roten Teppich. Das schwarze Kleid tauschte sie für ihre Bühnenshow gegen einen sexy Body mit Cut-Outs. Vorne zeigte sie ihren trainierten Bauch, hinten den schönen Rücken und ihren Tanga-Gekleideten Popo. dazu kombinierte die Songwriterin eine schwarze Strumpfhose mit Nähten auf der Vorder- und Rückseite, jeweils mittig der schlanken Beine. Ihr Füße steckten in kurzen Satin-Stiefeln.

So tanzte die 24-jährige über die Bühne der „EMAs“ und präsentierte ihren neuen Song „Dont’t Start Now“ umgeben von ihren Tänzerinnen, die neongelbe Outfits trugen. Nach der Show wechselte sie in eine ähnliche Kombination in marineblau, die sie mit einem langen Blazer etwas braver gestaltete. Als sie sich setzte, um nach ihrem Auftritt die Preisverleihung zu sehen, wurde sie übrigens bereits von Model-Freund Anwar Hadid (20), Bruder der berühmten Schwestern Bella (23) und Gigi (24), erwartet.

Erstmals K-Pop Auftritt

Nach Dua Lipa durfte sich dann Mabel (23) die Ehre geben. Die britisch-schwedische Sängerin performte auf der Bühne in einer heißen Kombi aus engem Cropped-Top und Leggings, beides im rosa Graffiti-Design. Außerdem durfte auch die K-Pop-Gruppe „NCT 127″ als erster koreanischer Live-Act auftreten – Ein Zeichen dafür, wie sehr sich die aus Korea stammende Musik bereits weltweit gefestigt. Traditionell werden die Preise der verschiedenen Kategorien von bekannten Gesichtern an die Gewinner übergeben.

So erhielt beispielsweise Sängerin Halsey ihre Auszeichnung von einer umwerfend gekleideten Nicole Scherzinger (41), ehemals Frontfrau der „The Pussycat Dolls“. Die sehr überrascht wirkende 25-jährige performte in diesem Zuge auch gleich ihren Song „Como no“, der aus der Zusammenarbeit mit Urgestein Akon (46) entstammte. Auch Fußballer-Frau Georgina Rodriguez (25) durfte einen Preis überreichen und stand Nicole in ihrem marineblauen Kleid Outfit-technisch in nichts nach.

Alle Gewinner und die Nominierten auf einen Blick

Best Video

Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Best Artist

Shawn Mendes

Best Song

Billie Eilish – Bad Guy

Best Collaboration

ROSALÍA and J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

Best New Artist

Billie Eilish

Best Pop

Halsey

Best Live

BTS

Best Hip-Hop

Nicki Minaj

Best Alternative

FKA Twigs

Best Electronic

Martin Garrix

Best Look

Halsey

Best Fans

BTS

Best Push

Ava Max

Best World Stage

Muse – Bilbao, Spain 2018

Best Rock

Green Day

Lokale Gewinner

Best US Act: Taylor Swift

Best UK Act: Little Mix

Best African Act: Burna Boy

Best Australian Act: Ruel

Best Belgian Act: MATTN

Best Brasilian Act: Pabllo Vitta

Best Canadian Act: Johnny Orlando

Best Caribbean Act: Anuel AA

Best Danish Act: Nicklas Sahl

Best Dutch Act: Snelle

Best Finnish Act: JVG

Best French Act: Kendji Girac

Best German Act: Juju

Best Greater China Act: Shen Zhou

Best Hungarian Act: Király Viktor

Best India Act: Emiway Bantai

Best Italian Act: Mahmood

Best Japan Act: King Gnu

Best Korean Act: ATEEZ

Best Lat Am Central Act: Sebastián Yatra

Best Lat Am North Act: Mon Laferte

Best Lat Am South Act: J MENA

Best New Zealand Act: JessB

Best Norwegian Act: Sigrid

Best Polish Act: Roksana W?giel

Best Portuguese Act: Fernando Daniel

Best MTV Russia Act: Maruv

Best Southeast Asia Act: Jasmine Sokko

Best Spanish Act: Lola Índigo

Best Swedish Act: Avicii

Best Swiss Act: Loredana Zefi