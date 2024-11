"Er hatte das größte Herz" MTV Europe Music Awards: Rita Ora trauert auf der Bühne um Liam Payne

Rita Ora zog sich während der Veranstaltung in Manchester gleich mehrfach um. Auf dem roten Teppich präsentierte sie ein staubrosanes Federkleid. (ae/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 06:48 Uhr

Am Sonntagabend sind in Manchester die MTV Europe Music Awards 2024 vergeben worden. Abräumerin des Abends war - in Abwesenheit - mal wieder Taylor Swift. Moderatorin Rita Ora vergoss auf der Bühne Tränen, als sie an den vor wenigen Wochen verstorbenen Liam Payne erinnerte.

Bei den MTV Europe Music Awards am Sonntagabend (10. November) in Manchester hat Rita Ora (33) als Moderatorin die ausgezeichneten Stars der Musikwelt fast in den Hintergrund gestellt: Sie erreichte mit ihrer bereits dritten Präsentation der Preisverleihung selbst einen Rekord, verblüffte mit gleich elf aufsehenerregenden Looks und sorgte in der Co-op Live Arena für den emotionalsten Moment des Abends.

Denn sie würdigte auf der Bühne den verstorbenen Sänger Liam Payne (1993-2024), mit dem sie einst auch zusammengearbeitet hatte. "Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um an jemanden zu erinnern, der uns sehr, sehr lieb war", sagte Ora. "Wir haben ihn vor kurzem verloren, und er war ein großer Teil der MTV-Welt und meiner Welt, und ich denke, auch ein großer Teil Ihrer Welt zu Hause und aller hier heute Abend."

Video News

"Er brachte so viel Freude in jeden Raum"

Ora, die mit Payne an ihrem 2018 erschienenen Song "For You" gearbeitet hatte, betonte, der One-Direction- Star sei "einer der nettesten Menschen" gewesen, die sie kenne, und merkte an, sie und die MTV-Produzenten hätten "so viele Möglichkeiten besprochen, wie wir ihn ehren könnten". Dann fuhr sie fort: "Ich denke, manchmal reicht es einfach aus, einfach zu sprechen. Er hatte das größte Herz und war immer der Erste, der Hilfe anbot, wo er nur konnte. Er brachte so viel Freude in jeden Raum, den er betrat, und er hinterließ so große Spuren in dieser Welt. Also lasst uns einen Moment innehalten, um an unseren Freund Liam zu erinnern."

Bei der Zeremonie wurde nach Oras Worten ein Clip im Memoriam-Stil gezeigt, in dem es hieß: "MTV erinnert sich an Liam Payne 1993-2024", neben Schwarzweißfotos und -videos des verstorbenen Musikers und einem Ausschnitt des One-Direction-Songs "Night Changes".

Payne starb am 16. Oktober, als er mehrere Stockwerke tief von einem Hotelbalkon in Buenos Aires, Argentinien, stürzte. Er wurde nur 31 Jahre alt. Rita Ora hatte ihren bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht seines Todes bei einem Konzert in Osaka, Japan, geehrt. In einem emotionalen Moment auf der Bühne sang sie unter Tränen den gemeinsamen Song "For You".

Diese Stars räumten ab

Taylor Swift (34) hatte mit sieben Nominierungen die besten Chancen auf einen Award. Gewinnen konnte sie letztlich vier und war damit einmal mehr die Abräumerin des Abends. In Abwesenheit wurde der US-amerikanische Superstar zum dritten Mal als beste Künstlerin geehrt. Sie wurde zudem für das beste Video, das beste Live-Video und den besten US-Act geehrt. Die Sängerin bedankte sich in einer aufgezeichneten Botschaft, in der sie sich auch für ihr Fehlen entschuldigte.

Als bester Pop-Act wurde Ariana Grande (31) gekürt. Sie ist seit dem Attentat bei ihrem Konzert in Manchester im Jahr 2017 eng mit der Stadt verbunden, schaffte es jedoch auch nicht nach Großbritannien, da in Los Angeles ihre "Wicked"-Premiere stattfand. US-Sänger Benson Boone (22) wurde als bester neuer Künstler ausgezeichnet, die südafrikanische Sängerin Tyla (22) als Best Afrobeats. Die Pet Shop Boys erhielten den Award als Pop Pioneers, Sänger Busta Rhymes (52) wurde mit dem Global Icon für sein Lebenswerk geehrt.

Die MTV Europe Music Awards wurden zum ersten Mal in Manchester verliehen. Im vergangenen Jahr sollte die Preisverleihung in Paris stattfinden, wurde jedoch wegen des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober abgesagt. Zuletzt wurden die Awards 2022 in Düsseldorf vergeben.