München Mord, Die große Maus-Show, … TV-Tipps am Samstag Der Mord in einem Elite-Internat beschäftigt die Ermittler in „München Mord“ (ZDF). In der „großen Maus-Show“ (Das Erste) stellen sich Promis gewitzten Kinderfragen. In der „Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ (RTL) müssen die drei Unterhaltungsprofis improvisieren.