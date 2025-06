Musik Muse kündigen mit einem neuen Song ihr Comeback an

Muse - Muse live at Tinderbox 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2025, 14:00 Uhr

Die britische Rockband veröffentlicht ihr neues Lied 'Unravelling' und Fans freuen sich auf eine Rückkehr ihrer Idole.

Muse kündigen mit dem neuen Song ‚Unravelling‘ ihre Rückkehr auf die Bühne an.

Die britische Rockband rund um Frontmann Matt Bellamy heizt bereits seit einigen Wochen die Gerüchteküche über ein baldiges Comeback an. Mit dem Release ihrer neuen Single scheinen Muse endlich in den Startlöchern zu stehen – sehr zur Freude ihrer riesigen Fangemeinde. Auf Instagram veröffentlichte die Gruppe einen kurzen Clip, der aus einem Musikvideo zu einem bisher unveröffentlichten Song zu stammen scheint und mit dem Wort ‚Unravelling‘ endet. Unter dem Post stand geschrieben: „Wieder dabei.“ Zuvor hatte die Band einen kurzen animierten Clip gepostet, unter dem „Etwas kommt…“ zu lesen stand. Außerdem wurde ein Bild mit der Silhouette der Bandmitglieder veröffentlicht, inklusive der Unterschrift: „Ein Insekt in Bernstein gefangen.“

Bassist Chris Wolstenholme hatte bereits im Februar preisgegeben, dass Muse aktuell an neuer Musik arbeiten. In einer Episode von ‚The Leona Graham Podcast‘ verriet er: „Wir werden natürlich bei einem Label unterschreiben. Ich glaube, dass wir ziemlich bald mit der Arbeit an einem neuen Album anfangen. Ich glaube, dass wir mit den letzten paar Alben bei Warner waren und jedes Mal nach dem Album verlängert haben. Vielleicht werden wir wieder dasselbe machen; vielleicht nehmen wir diesmal ein neues Label, wer weiß.“