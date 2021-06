Musikproduzent Mark Ronson hat sich mit Meryl Streeps Tochter verlobt

Mark Ronson war von 2011 bis 2018 mit der französischen Schauspielerin Joséphine de La Baume verheiratet. (aha/spot)

09.06.2021 09:17 Uhr

Seit vergangenem Jahr datet Mark Ronson die Schauspielerin Grace Gummer. Nun scheint der Musikproduzent um die Hand von Meryl Streeps Tochter angehalten zu haben.

Der gefeierte Musikproduzent Mark Ronson (45) hat sich wieder verlobt. Das gab er nun in der neuesten Ausgabe seines Podcasts „The FADER Uncovered“ bekannt. „Ich habe mich letztes Wochenende verlobt“, verkündete er im Gespräch mit Tame-Impala-Sänger Kevin Parker (35). Zwar nannte er den Namen seiner Verlobten nicht, es lässt sich jedoch darauf schließen, dass er um die Hand seiner Freundin Grace Gummer (35) angehalten hat. Die Schauspielerin wurde kürzlich mit einem Diamantring am Finger gesichtet.

Für beide ist es die zweite Ehe

Der „Uptown Funk“-Interpret und die Tochter von Schauspielikone Meryl Streep (71) sollen seit vergangenem Jahr ein Paar sein. Für beide wäre es die zweite Ehe. Gummer reichte 2019 nach nur 42 Tagen Ehe mit Schauspieler Tay Strathairn (40) die Scheidung ein. Ronson war hingegen von 2011 bis 2018 mit der französischen Schauspielerin Joséphine de La Baume (36) verheiratet. In einem Interview mit „Daily Mail“ gab der DJ seiner Musikkarriere die Schuld für das Ehe-Aus.

In seinem Podcast erinnerte sich Ronson zudem an den ersten Kuss mit seiner Verlobten. Dieser sei ziemlich „kitschig“ gewesen, so der Musiker. Während der intimen Liebesbekundung soll das Album „InnerSpeaker“ seines Gesprächspartners Parker gelaufen sein. „Das ist immer noch meine Platte“, gab Ronson zu.