Muskelberg Chris Hemsworth verkündet Ende der „Thor“-Dreharbeiten

Chris Hemsworth gibt einen Vorgeschmack auf den neuen "Thor"-Film. (ili/spot)

02.06.2021 14:19 Uhr

Drehschluss beim Marvel-Film "Thor: Love and Thunder". Das verkündet Chris Hemsworth höchstpersönlich mit einem Foto von sich als Titelheld.

Die Szenen für den Marvel-Streifen „Thor: Love and Thunder“ sind im Kasten. Das verkündet Hauptdarsteller Chris Hemsworth (37) höchstpersönlich mit einem Schwarz-weiß-Foto von sich als Titelheld Thor Odinson auf Instagram. Der australische Schauspieler ist darauf mit langen Haaren und in einem Muskelshirt zu sehen, das seinem Namen alle Ehre macht.

„Viel Liebe, viel Donnerwetter!“

„Wir haben ‚Thor: Love and Thunder‘ im Kasten!“, schreibt er zu dem „entspannten Foto“ und macht auch gleich noch etwas Werbung dafür: „Der Film wird abgefahren und verdammt lustig und vielleicht auch das ein oder andere Herz zum Schlagen bringen. Viel Liebe, viel Donnerwetter!“, verspricht er. Chris Hemsworth bedankt sich aber auch bei allen Darstellern und der Crew, „die diese weitere unglaubliche Marvel-Reise ermöglicht haben“. Und wieder an die Follower gerichtet, schließt er seinen Post mit: „Schnallt euch an, macht euch bereit und wir sehen uns in den Kinos!!!“

Die US-Science-Fiction-Actionkomödie „Thor: Love and Thunder“ ist die Fortsetzung von „Thor: Tag der Entscheidung“ (2017). Weiter Vorgängerfilme sind „Thor: The Dark Kingdom“ (2013) und „Thor“ (2011). Der neueste Streifen soll am 1. Mai 2022 in die Kinos kommen.